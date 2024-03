Old Ambt Meubelen: van garage naar bedrijfspand

OUDE PEKELA – Het begon meer dan tien jaar geleden in de garage achter hun ouderlijk huis in Midwolda. Nu zitten ze in een bedrijfspand van 2800 m2 in Oude Pekela. Tim de Winter en Danny Huizing zijn de drijvende krachten achter Old Ambt Meubelen. Met subsidie van het Europese programma LEADER Oost-Groningen kon het bedrijf machines aanschaffen, waarmee ze efficiënter kunnen werken.

Steigerhout

“We begonnen met meubels van steigerhout”, vertelt Danny. “Eerst maakten we met een handzaag meubels voor familie en vrienden. Toen ik de meubels ging delen op Facebook kwam de zaak aan het rollen. Ik had een deel- en likeactie aangemaakt en in een mum van tijd hadden we 30.000 volgers en 50 aanvragen voor salontafels. Toen moesten we als een gek op zoek naar personeel. Gelukkig kon de gemeente Oldambt ons helpen met een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Showroom

Intussen hadden de mannen de garage verruild voor een bedrijfspand in Winschoten. Binnen Winschoten verhuisden ze naar een groter pand en sinds deze maand zitten ze in hun nieuwe pand in Oude Pekela. “Het mooie is dat we hier ook een showroom hebben”, vindt Danny. “Mensen kunnen vanuit de showroom de werkplaats in kijken. Dat geeft een stukje beleving. Klanten komen met foto’s van hoe ze hun meubels willen hebben en wij kunnen dat op maat maken.” Van de subsidie van LEADER kon het bedrijf een nieuwe machine kopen, waarmee ze meer kunnen produceren met minder afval.

Uitbreiden

Inmiddels is het aantal medewerkers gegroeid van drie naar twaalf. Het bedrijf werkt niet meer alleen met steigerhout maar ook met eiken- en notenhout. In de toekomst hoopt Danny zijn bedrijf uit te breiden met een showroom elders in het land.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op plattelandsontwikkeling. Het programma zet zich in om de leefbaarheid en de economie op het platteland te versterken.

Bron: Provincie Groningen