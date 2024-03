StartFest editie Eemsdelta groot succes

EEMSDELTA – Het werk- en ontwikkelfestival ‘StartFest’ van donderdag 14 maart 2024 was een groot succes. Ongeveer 115 opleiders, ondernemers en brancheorganisaties gingen met 3266 bezoekers in gesprek. Zij konden op de Campus Eemsdelta en bij Control Seal International in Appingedam in festivalsfeer hun talenten ontdekken en ter plekke werk maken van hun toekomst.

Kansen en mogelijkheden ontdekken

Wethouder Hans Ronde, gemeente Eemsdelta: “We kunnen terugkijken op een geslaagd StartFest.

Ik ben trots op de partijen die dit festival samen mogelijk hebben gemaakt. Voor bezoekers was het festival dé kans om (meer) te gaan werken of een (andere) baan te vinden. Maar ook beginnen met een opleiding of vrijwilligerswerk én zich verder te ontwikkelen. Opleiders en werkgevers kregen de kans om mensen te vinden. De enthousiaste reacties en deelname van bezoekers aan de verschillende activiteiten en workshops zorgden voor een levendige en gezellige sfeer.”

Activiteiten en workshops

Werkgevers uit de zorg, bouw en techniek, horeca en logistiek lieten bezoekers door doe-activiteiten kennismaken met hun bedrijf. Bijvoorbeeld leren lassen, een proefexamen taxichauffeur afleggen of leren bloedprikken. Ook waren er verschillende workshops, zoals jezelf presenteren bij een sollicitatie, doelen stellen of werken bij defensie. Hans Nijland (oud-directeur FC Groningen), Marianne Timmer (voormalig Olympisch schaatskampioen) en Sarèl de Jong (kickboks wereldkampioen) namen bezoekers mee in hun verhaal over succes bij topsport. Gidsen hielpen bezoekers op weg om te ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn. Er waren tolken en kinderopvang. Alles om bezoekers op een leuke manier kennis te laten maken met de kansen en ontwikkelmogelijkheden in Eemsdelta.

Bezoekers en bedrijven over StartFest

Mereille bezocht StartFest en wist niet wat ze kon verwachten. “Vandaag heb ik door de workshops en gesprekken mezelf beter leren kennen, kwaliteiten ontdekt en mijn netwerk verbreed. Ik heb nu een beter beeld van mijn mogelijkheden en kan écht een stap vooruit zetten naar het vinden van betaald werk.”

JD Techniek nam ook deel aan StartFest. “We hebben vandaag verrassende en inspirerende gesprekken gehad met veel verschillende mensen. Zo ontdek je samen kansen en mogelijkheden en kijk je verder dan de standaard match. Bijvoorbeeld hoe een ICT-er bouwbedrijven kan ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling.”

De volgende edities van StartFest:

14 mei 2024 (TT Circuit Assen)

27 juni 2024 (De Toekomst, Scheemda)

10 september 2024 (Tolbert)

Ga voor meer informatie en updates over de festivals naar startfest.nl.

StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. Het is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Ingezonden door Startfest