VCP stelt vragen over bezetting kantine sporthal Winschoten

WINSCHOTEN – De VCP heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezetting van de kantine in de sporthal aan de Mr. D.U Stikkerlaan. De kantine is sinds afgelopen najaar dicht.

Reeds een aantal maanden is de kantine van de sporthal Stikkerlaan gesloten. Een groot gebruik wat vanuit talloze verenigingen een groot gemis is. De VCP heeft hierover een aantal vragen:

• Is het college zich bewust van de nut en noodzaak dat het gebruik van de sportkantine een pré is? Zo ja, wat voor alternatieven heeft het college aangedragen ,naast het plaatsen van advertenties om deze belangrijke bindingsmiddel voor de verenigingen open te kunnen houden? Zo nee, wat is hier de reden van.

• Welke stappen zijn er vanuit de gemeente genomen toen bekend werd dat voormalig beheerders echtpaar aangaven er mee te stoppen?

• Vanuit de media komt naar voren dat er geen gehoor wordt gegeven aan het mogelijke alternatief van het plaatsen van een koffieautomaat om op deze manier bezoekers die van heinde en ver komen in ieder geval nog iets aan te kunnen bieden. Wat is hiervan de reden?

• Er is gekeken naar een mogelijkheid om via Afeer de kantine op te houden. Om welke reden is er toen aan Afeer gedacht en wat is de reden dat dit niet mogelijk is?

• Welke verantwoordelijke afspraken zijn er gemaakt bij het aanstellen van een nieuwe beheerder?



Vragenformulier

• Waarom is er een wijziging aangebracht in de verantwoordelijkheden?

• Is het college met ons eens dat het sluiten van de kantine een imago schade is voor de verenigingen die sinds jaar en dag gebruik maakten van de sportkantine en daardoor hun bindmiddel verloren zien gaan?

• De verantwoordelijke wethouder sprak zelf over een “waardeloze situatie”. Wat ziet het college als mogelijke alternatief om toch de vele verenigingen die nut en noodzaak zien in hun belangrijke ontmoetingsplek, open te laten gaan?

Ingezonden door VCP Oldambt