Achtjarige Bradley Kuiper uit Winschoten kampioen jeugddamtoernooi in Dedemsvaart

DEDEMSVAART – Gisteren werd de 8-jarige Bradley Kuiper uit Winschoten kampioen op het jeugddamtoernooi in Dedemsvaart.

Onder grote publieke belangstelling, stond zaterdag 16 maart in Dedemsvaart de provinciaal Overijsselse Dambond (PODB) cup, voor jeugdspelers tot 20 jaar, op de wedstrijdkalender. De 62 jeugdige dammers, uit Beilen, Hoogeveen, Wapenveld, Westerhaar, Wezep, Gramsbergen, Dedemsvaart en Winschoten, werkten hun wedstrijden af in het MFC “De Baron” in Dedemsvaart, onder auspiciën van de PODB. Klokslag 13:30 uur werden de jongelui welkom geheten door Gert Brink als voorzitter van de PODB. Ondertussen had Jan Siegers van de plaatselijke damclub DDD de jonge spelers, naar speelsterkte, ondergebracht in groepjes van maximaal 10 spelers. Alleen groep 1 bestond uit 6 spelers die de wedstrijden met de digitale klok afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 10+5”. Tafelarbiters waren onder andere René Schippers, Harry Beekman en Bert Aalbers.

Zes spelers Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met 6 spelers vertegenwoordigd in Dedemsvaart en konden bij dit jeugdtoernooi de nodige wedstrijdervaring opdoen. Daarnaast vielen Albert Meezen en Bradley Kuiper in de prijzen. Albert Meezen werd na barrage met Roan Jansen 3e in groep 4. In dezelfde groep viel Fianna van der Heide, met een 5e plaats, net buiten de prijzen en was Augustas Malakauskas terug te vinden in de middenmoot. In groep 7 eindigden broer en zus Joab en Julia Abraham in de middenmoot en werd de 8-jarige Bradley Kuiper kampioen van deze groep. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door Lauran Hazen en Gert Brink, daarbij ontvingen de nummer 1 t/m 4 een beker.

Regio Cup in Gramsbergen

Zaterdag 13 april staat in Gramsbergen de 5e en laatste Regio Cup voor jeugdspelers op de damkalender van de KNDB. Naar verwachting reizen, zaterdag 13 april, zo’n 60 jeugdspelers af naar Gramsbergen aan de (Overijsselse) Vecht.

Ingezonden