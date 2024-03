Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 26 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | VANAF MORGEN EEN BUI

Wij krijgen vandaag een vrij zonnige dag met weliswaar wat midden- en hoge bewolking, maar de zon heeft de overhand en dat is ook vanmiddag zo. Pas vanavond komt er echt méér bewolking en komende nacht is er kans op een beetje regen. De temperatuur loopt vandaag op naar een maximum van 13 graden, na minimumtemperatuur van vannacht rond 3 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, later uit zuidoost tot zuid.

Morgen zitten we meer aan de bewolkte kant van het land want veel opklaringen hebben wij morgen niet. Soms kan er een beetje regen of motregen vallen, de maximumtemperatuur is opnieuw 13 graden, en de wind is zwakjes uit richtingen tussen zuid en west.

Ook na morgen zitten we in een patroon met soms mooie opklaringen maar ook regelmatig bewolkte momenten en soms een paar buien of wat regen. De meeste tijd is het nog wel droog en veel regen valt er niet, waarschijnlijk ook niet tijdens het Paasweekend. De wind houdt zich vanaf donderdag ook redelijk rustig. Maxima later in de week rond 13 graden, maar zaterdag mogelijk een paar graden hoger. Minimumtemperaturen in het algemeen van 5 tot 9 graden. Dus voorlopig geen koude nachten meer.