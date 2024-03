In de provincie Groningen was 82,5% van de inbraakpogingen succesvol

GRONINGEN – In 2023 slaagde 82,5% van de inbraakpogingen in de provincie Groningen: het lukte inbrekers in deze gevallen om de woning binnen te dringen en iets buit te maken. Dit is zelfs het hoogste slagingspercentage van alle Nederlandse provincies. Ook wordt er op Tweede Paasdag in de vakantieregio Noord gemiddeld 23,3% vaker ingebroken dan op een gemiddelde dag. Dit en meer blijkt uit de Woninginbraken Index van Independer op basis van een ingediend Woo-verzoek bij de Politie.

In de provincie Groningen sloegen inbrekers vorig jaar 876 keer toe. Tijdens 82,5% van deze incidenten lukte het de criminelen om daadwerkelijk binnen te dringen en eigendommen te stelen. Bij de overige geregistreerde meldingen bleef het slechts bij een inbraakpoging. In Groningen zijn inbrekers hiermee succesvoller dan elders in het land. Het gemiddelde slaagpercentage in Nederland bedraagt namelijk 76,5%.

“Bij het claimen van een schade zal een verzekeraar altijd kijken of het huis goed was afgesloten. Ze willen eigenlijk zien dat je alles hebt gedaan om een inbraak te voorkomen. Er zijn ook verzekeraars die korting geven op de premie als je aantoonbaar extra veiligheidsmaatregelen hebt genomen”, legt Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer uit.

Slagingspercentage: lokaal zijn er grote verschillen

Van alle Groningse gemeenten met 25 of meer meldingen in 2023 blijken inbrekers het meest succesvol in Groningen en Westerwolde. Hier lukte het criminelen in 85,7% van de gevallen om een woning binnen te dringen en iets buit te maken. Ook in Stadskanaal (84,6%) slagen inbraakpogingen vaker dan elders in de provincie.

In Het Hogeland (65,9%) en Veendam (68%) is het slagingspercentage juist het laagst. In deze gemeenten blijft het naar verhouding juist vaker bij een poging. Benieuwd wat de cijfers zijn in jouw gemeente? Check dan de Woninginbraken Index op de website van Independer: https://www.independer.nl/inboedelverzekering/info/onderzoek/woninginbraken-2023

Meeste inbraken in gemeente Groningen

In de gemeente Groningen sloegen inbrekers vorig jaar het vaakst toe. Er werden in deze gemeente 414 meldingen gedaan van een inbraak of een poging tot inbraak. Ook in Westerkwartier (86) en Oldambt (80) waren er in 2023 veel incidenten. Voor inwoners van Pekela (9) was er beter nieuws: hier sloegen inbrekers juist het minst vaak toe.

Vooral succes in postcodes met goedkopere woningen

Inbrekers waren in 2023 het vaakst succesvol in woningen met een lagere WOZ-waarde. In postcodes waarin de huizen een gemiddelde WOZ hebben van maximaal 200.000 euro, zijn inbrekers in 78,2% succesvol. Bij woningen met een WOZ van 200.000 tot 250.000 gaat het zelfs om 78,9% van de incidenten. Ter vergelijking: in postcodes met vooral dure woningen (van 750.000 of meer) slaagt ‘slechts’ 73,9% van de inbraakpogingen.

Expert woonverzekeringen Michel Ypma: “Ook al mislukt de poging tot inbraak, dan adviseer ik toch altijd om aangifte bij de politie te doen. Ze weten dan dat er dieven actief zijn in die buurt, maar het is ook nodig voor jouw eigen verzekering. Als je braakschade wilt verhalen bij de verzekeraar, dan is daarvoor een aangifte nodig.

Ingezonden door Independer