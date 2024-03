Première & release documentaire Peter en Erik, over de tweelingbroers Peter Anema en Erik Hulsegge

GRONINGEN – Op zondag 21 april 2024 is in het Forum in Groningen de première & release van de nieuwe tweedelige documentaire PETER en ERIK van Jesse Bleekemolen.



De tweelingbroers Peter Anema en Erik Hulsegge wisten 17 jaar lang niet van elkaars bestaan. Waarom

werden ze bij hun adoptie gescheiden?



De ongehuwde moeder van Peter en Erik staat hen na de geboorte onder dwang af, waarna de

tweelingbroers tegen haar wens in gescheiden worden en in aparte adoptiegezinnen terechtkomen.

Peter en Erik weten niks af van het bestaan van een eeneiige tweelingbroer. Totdat hun levens op hun

zeventiende per ongeluk met elkaar verstrengeld raken. Ze woonden allebei al die jaren in Groningen,

hemelsbreed slechts dertig kilometer uit elkaar. Nu, 56 jaar later, zijn Peter en Erik vastbesloten om de

waarheid achter hun mysterieuze scheiding te vinden. Waarom werden ze gescheiden en wie had de

macht om hen uit elkaar te halen?



De broers duiken samen met onderzoeksjournalist Myrthe Buitenhuis in de ondoorgrondelijke wereld

van plaatsingscommissies, psychoanalytische theorieën, dossiers, archieven en moeilijk benaderbare

officiële instanties. De dichte deuren en hoge muren leiden tot frustratie, zowel bij Myrthe als de broers.

De scheiding van Peter en Erik blijkt geen incident, maar voort te vloeien uit een mysterieus

wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten waarvoor tweelingen bij de geboorte werden

gescheiden. Waren zij zelf ook onderdeel van een dergelijk experiment? Via deskundigen horen de

broers over de wetenschappelijke tendens in de jaren zestig, debatten over nature-nurture en over het

effect dat psychoanalytische theorieën en instanties kunnen hebben op een mensenleven. Met elke

ontdekking komen Peter en Erik een stapje dichter bij het waarom en het gedachtegoed achter de

scheiding, voordat de antwoorden voorgoed verloren gaan.



Overige vertoningen

De documentaire PETER en ERIK gaat op 21 april 2024 feestelijk in première in Forum Groningen in het

bijzijn van Peter Anema en Erik Hulsegge en de makers. Kaarten zijn verkrijgbaar via FORUM Groningen.



Uitzending door KRO-NCRV: 23 en 24 mei 2024 bij 2DOC.

PETER en ERIK is een coproductie van Memphis Features en KRO-NCRV en is mede mogelijk gemaakt door CoBO, Kunstraad Groningen, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.



Ingezonden