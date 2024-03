Schade stroompiek naar tevredenheid afgehandeld

OUDE PEKELA – Alle gedupeerden van de stroompiek in Oude Pekela zijn geholpen met het vinden van een oplossing. Dat zegt elektriciteitsnetbeheerder Enexis over de schadeafhandeling van deze plotselinge spanningspiek in het stroomnet.



Op vrijdag 26 januari werden zo’n 250 woningen in Oude Pekela getroffen door een stroompiek van 400 Volt nadat onbekenden koper hadden gestolen uit een transformatorhuisje aan de Burgemeester Huisingalaan.



Inventarisatie

De gemeente Pekela hield vervolgens in samenwerking met Enexis een bijeenkomst voor gedupeerde Pekelders om een inventarisatie te kunnen maken van de schade bij de inwoners. Vervolgens werden de getroffen mensen geholpen met de schadeafhandeling.



In totaal zijn er 115 schadegevallen bekend met een totaal schadebedrag van ruim 162.000 euro. Een klein aantal gedupeerde Pekelders heeft niet gereageerd op oproepen van Enexis om vast te stellen dat de schade afgehandeld is. Naar verwachting hebben zij de schade met de verzekering afgehandeld. Mocht dit niet het geval zijn dan vraagt Enexis ze alsnog contact op te nemen.



Tevreden

Burgemeester Jaap Kuin is tevreden over de handelwijze van Enexis. ‘In het allereerste begin liep het vrij stroef, maar gaandeweg het proces hebben wij een prima verstandhouding gekregen. Enexis heeft gezegd dat de Pekelders over het algemeen tevreden zijn over de hulp dus ga ik daar ook vanuit.’

Leendert de Ruiter, directeur Consument van Enexis is blij dat voor alle gedupeerden een oplossing gevonden is. ‘Dit is vooral een hele vervelende situatie voor de getroffen Pekelders. We hebben in goede samenwerking met de gemeente gezocht naar een oplossing voor de mensen met schade en die ook gevonden. Mochten er nog mensen zijn met vragen of zorgen dan kunnen die zich bij ons of de gemeente melden.’



Maatregelen

Enexis heeft inmiddels diverse maatregelen genomen om herhaling van een stroompiek te voorkomen. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de koperdiefstal. Vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden.



Tweede bijeenkomst

Op woensdag 3 april is er in De Binding in Oude Pekela een tweede bijeenkomst voor gedupeerden van de stroompiek. Het is de bedoeling dat de laatste informatie wordt uitgewisseld over de afwikkeling van de schade. De getroffen Pekelders krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus.

Ingezonden