European Hyperloop Center Veendam klaar voor de eerste tests

VEENDAM – De bouw van het European Hyperloop Center (EHC) is klaar, en de testfaciliteit is gereed voor de eerste tests. Deze faciliteit bestaat uit een 420 meter lange hyperloop testbaan waarin alle essentiële hyperlooptechnologieën, inclusief een volledige baanwissel, kunnen worden getest.



Hardt Hyperloop, het Nederlandse hyperloop bedrijf, staat klaar om de komende weken met de eerste tests te beginnen op het terrein van Husa Logistics in Veendam.



Wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam: “We zijn zeer blij met de komst van Hardt Hyperloop naar Veendam. Hiermee kunnen we een echte bijdrage leveren aan een duurzame transportoplossing voor de toekomst. Het is goed dat ze nu kunnen gaan testen in praktijk.”

Sascha Lamme, directeur van het EHC, reageert enthousiast: “Dit is een cruciaal moment in de ontwikkeling van de hyperloop. Het is geweldig dat deze testfaciliteit in de provincie Groningen tot leven is gekomen met behulp van al onze partners, en we kunnen niet wachten tot de eerste tests gaan gebeuren”.



De testinfrastructuur bij het EHC is ontworpen om de werkelijke omstandigheden na te bootsen. De opname van een volledige baanwissel is een bijzonder opvallende functie, die essentieel is voor de realisatie van hyperloopnetwerken.



Marinus van der Meijs, medeoprichter & director Technology and Engineering bij Hardt Hyperloop, gaf commentaar op de aanstaande tests: “Het European Hyperloop Center is de perfecte faciliteit om onze technologie te valideren en te verbeteren. Deze infrastructuur stelt ons in staat de essentiële technologieën te bewijzen zoals magnetische levitatie, voortstuwing, stabilisatie en zelfs een baanwissel, bij snelheden tot 100 km/u.”



Het EHC maakt deel uit van het Hyperloop Development Program (HDP): een publiek-private samenwerking van meer dan 25 partners om de hyperlooptechnologie verder te ontwikkelen. De hyperloopbuizen zijn gemaakt van staal ontwikkeld door POSCO (Zuid-Korea) in samenwerking met Tata Steel (NL), zijn samengesteld tot volledig voorgefabriceerde hyperloopbuizen door aannemer Mercon (NL), en geïnstalleerd door infrastructuurbedrijf Denys (België). In totaal zijn meer dan 50 bedrijven betrokken geweest bij de realisatie van de testinfrastructuur.



Meerdere hyperlooptechnologiebedrijven maken deel uit van het HDP, waaronder EuroTube (Zwitserland), Hardt Hyperloop (NL), Nevomo (Polen) en Zeleros (Spanje). Het HDP heeft financiële support van de Europese Commissie, de Nederlandse regering, en de provincie Groningen. Om de technische vooruitgang van het hyperloop-ecosysteem te versnellen, is het European Hyperloop Center een open hyperloop-testfaciliteit. Alle bedrijven zijn welkom en hebben de mogelijkheid om hun technologieën in deze infrastructuur te testen. Het European Hyperloop Center maakt ook deel uit van een Europese Onderzoeks-Infrastructuur Cluster samen met de hyperlooptestfaciliteit in Zwitserland, DemoTube (120 meter), van hyperloopontwikkelaar EuroTube. Het combineren van de resultaten van beide hyperlooptestfaciliteiten versnelt de voortgang in de ontwikkeling van de hyperloop.



Door de technische progressie van de hyperloop is er wereldwijd een toename van de interesse voor implementatie. In Italië is onlangs een haalbaarheidsstudie gestart naar een hyperloop-pilotroute. In India zijn ze van plan om in 2026 een hyperloop-pilot uit te voeren. Op continentaal niveau heeft de Europese Commissie voorgesteld om hyperloop op te nemen in het TEN-T-beleid, met steun van het Europees Parlement. Dit beleid is gericht op het verbeteren van de connectiviteit tussen de Europese lidstaten.

De hyperloop heeft veelbelovende voordelen. De infrastructuur is naar schatting goedkoper in vergelijking met hogesnelheidslijnen. De ruimtelijke inpassing van de hyperloop wordt eenvoudiger geacht in vergelijking met andere soorten infrastructuur. Ten slotte wordt het energieverbruik van reizen met een hyperloop 10x lager geschat vergeleken met reizen met de auto of het vliegtuig.

Ingezonden door gemeente Veendam