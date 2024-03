Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bourtange

BOURTANGE – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bourtange. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 27 maart was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij t Oal Kroegje in Bourtange. Hier zaten de wandelcoaches om 8.45 uur de wandelaars, die zich vooraf voor de wandeling hadden opgegeven, op te vangen. En in t Oal Kroegje stond de koffie, thee en koek weer klaar.

Ook deze dag zoals gebruikelijk weer de drie gebruikelijke afstanden: 6, 8 en 10 km. De eerste groep, de 10 km, vertrok om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door een andere afstand. De wandeling ging de vesting uit door de Friese Poort en na een poosje rechts de vestingwal op. Een route waar veel wandelaars nog nooit waren geweest. Via dit traject ging het richting de hangplek, oftewel de plek waar de galg nog steeds staat opgesteld. Langs de natte horizon en de Pallert ging de wandeling naar het Moddermanspad, vroeger het Moddermansdiep.

De Pallert is een buurtje bij Bourtange, vlak tegen de grens met Duitsland. De Pallert heeft het in de tweede wereldoorlog zwaar te verduren gehad, vrijwel alle huizen zijn vernield. Na de oorlog heeft de provincie 300 hectare grond aangekocht wat eigendom was van Duitsers. In 1952 is het gebied herverkaveld en heeft het zijn huidige vorm gekregen. Pallert betekent eigenlijk poel, moerassige laagte. Over het Moddermanspad is bij eerdere wandelingen al veelvuldig geschreven.

Na een hele tijd kwamen we uiteindelijk aan bij het oude Jodenkerkhof, gelegen aan de Oude Jodenkerkhoflaan. De aanduiding Jodenkerkhof is eigenlijk niet juist. Een kerkhof hoort eigenlijk bij Rooms-Katholieke en Protestante kerken te liggen. Joden zullen bijna nooit over een kerk of kerkhof praten. De benaming Jodenkerkhof werd altijd door niet-Joden gebruikt. Het jaar waarin de Joodse Begraafplaats in gebruik is genomen is niet bekend, maar de oudste grafsteen is uit het jaar 1862. Het Jodenkerkhof is later verplaatst richting Hebrecht. Omdat de grond op deze plaats zo nat is, moesten kisten met stenen verzwaard worden om te voorkomen dat ze naar boven kwamen.

Na een korte pauze ging de wandeling verder richting Bakoven Redoute. Vandaar over de Soldatendijk richting het oude grenskantoor. Het laatste gedeelte ging via het pad over de dijk langs de oude, buitenste vestinggracht. Hierbij was nog duidelijk de vorm van het buitengebied van de vesting herkenbaar. Aangekomen bij het oud grenskantoor werd de weg overgestoken en ging het door het weiland, en via de Inundatieweg, weer richting vesting. Inundatie betekent overstroming of (bewust) onder water zetten. Niet zo raar wanneer we bedenken dat deze weg richting de natte horizon loopt.

In de vesting aangekomen stond in t Oal Kroegje voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een prachtige wandeling bij mooi wandelweer. Dank coaches voor deze mooie ochtend en tot de volgende keer.

Jan Bossen