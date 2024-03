Activiteiten door Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Zaterdag 6 april 2024 Vogels kijken in het Reitdiepgebied 07.00 uur – 10.30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep

We fietsen door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, Paddepoel en Koningslaagte. De tocht is 10 km lang, warme kleding wordt aangeraden en deelname is gratis, aanmelden via de website.

Zaterdag 6 april 2024 Vogels kijken voor kinderen 14.00 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep

Ook benieuwd naar wat voor soort vogel daar toch vliegt? Of wil je weten waarom sommige vogels zulke lange snavels hebben? Met een echte verrekijker gaan we op zoek naar (weide)vogels in het veld. Doe je mee? Voor kinderen vanaf 8 jaar. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Wandelroute Lettelberterpetten

Wandel rond een moerasbos! De naam Lettelberterpetten, verwijst naar zogenaamde ‘petgaten’ die ontstonden na vervening. Deze wandelroute is 2,5 km lang, honden mogen aangelijnd mee

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Ingezonden