Gea de Boer in 25 jaar van doktersassistente tot ‘pseudo-huisarts’

TER APEL – Het is op 1 april precies 25 jaar geleden dat ze in dienst kwam als doktersassistente bij huisarts Egbert Smit in Ter Apel. In een kwart eeuw ontwikkelde Gea de Boer zich met hard werken en studeren door tot Physician Assistant (PA), wat ze zelf omschrijft als ‘pseudo-huisarts die de meeste medische handelingen van de huisarts mag overnemen’. Ze is gespecialiseerd in oogheelkunde en gynaecologie. Als zodanig zet ze zich met hart en ziel in om onder meer oogzorg en anticonceptie bereikbaar te maken voor iedereen. Dit gebeurt in het kader van het landelijk programma Nu Niet Zwanger voor mensen die het niet breed hebben.

“Wie geen geld heeft voor anticonceptie, komt zeker financieel in de problemen als er kinderen komen”, weet Gea. “Wie het zelf niet kan betalen, maar toch anticonceptie nodig heeft, kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit Nu Niet Zwanger, waaraan ook de gemeente Westerwolde deelneemt.”

Gynaecologie

Dankzij haar specialisaties kunnen mensen uit de hele omgeving – ook klanten van andere huisartsenpraktijken, na overleg met hun eigen huisarts – in de Ter Apeler praktijk terecht voor gynaecologische zorg. Van anticonceptie zoals een spiraaltje of anticonceptiestaafje plaatsen tot behandelingen van verzakkingen of urineverlies. “Lang niet elke huisartsenpraktijk biedt deze specialisatie. Bovendien vinden veel vrouwen het prettig om deze zorg van een vrouw te krijgen”, licht Gea toe. Als cadeau voor het succesvol afronden van haar opleiding hoefde ze van echtgenoot en huisarts Martin de Boer geen mooi sieraad, ze had liever een gynaecologische stoel cadeau. Daar hebben zij en haar cliënten nog elke dag profijt van. Binnenkort geeft zij vanuit haar specialisatie voorlichting over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anticonceptie aan de acht huisartsen die zijn verenigd in Huisartsengroep Ter Apel-Musselkanaal.

Oogheelkunde

Ook op het gebied van oogheelkunde is Gea’s specialisatie een unicum voor huisartsenpraktijken in de wijde omgeving. “Ze was de eerste PA met deze specialisatie. Nadat dit eerst leidde tot gefronste wenkbrauwen onder oogartsen, opende het later hun ogen. Ze begonnen zich te realiseren dat PA’s ook een belangrijke rol kunnen spelen in bereikbare oogheelkunde in de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoeken van diabetes II patiënten op oogschade”, vertelt Martin.

Geen eigen risico

Gea is er als Physician Assistant voor iedereen. De drempel is laag, de zorg toegankelijk en het gevoel is vertrouwd. Er zijn geen wachtlijsten. Bovendien gaat een beroep op deze zorg vanuit de huisartsenpraktijk niet ten koste van het eigen risico van de zorgverzekering. “Je kunt je voorstellen dat het betalen van dit eigen risico ook een probleem is voor wie zich geen anticonceptie kan veroorloven”, licht ze toe.

Doktersromance

Gea is het langst van alle acht medewerkers werkzaam in de Ter Apeler huisartsenpraktijk, nog langer dan haar echtgenoot. Toen Smit stopte met de praktijk, was er geen opvolger en kwam de praktijk in handen van een stichting met huisartsen in loondienst. Eén van die artsen was Martin de Boer. Er ontstond een doktersromance tussen de twee en Martin besloot de bakens te verzetten. Hij nam de Ter Apeler praktijk over.

“Toen ik Gea leerde kennen, was zij doktersassistente. Al snel sprong in het oog dat zij veel potentie had om door te groeien”, vertelt de huisarts. “Begrijp me niet verkeerd, de assistentes zijn onmisbare pijlers onder onze praktijk. Maar met het oog op de toekomst waarin de medische zorg steeds verder verschuift van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, moedigde ik haar aan om weer aan de studie te gaan.” Gea citeert daarbij de uitspraak van haar vader: ‘stop een konijn niet in een te klein hokje, dan krijg je nooit een Vlaamse reus’.

Waardevol

Gea volgde de opleiding praktijkondersteuner somatiek en één van haar docenten vroeg of de post-hbo Physician Assistant niks voor haar was. Ze nam die uitdaging aan en koos naast de basiszorg voor de specialisaties gynaecologie en oogheelkunde: “Met gynaecologie had ik persoonlijk veel affiniteit, met oogheelkunde in eerste instantie nagenoeg niets. Maar dat is in de loop der tijd gelukkig wel veranderd. Ik ben blij met deze ontwikkeling, heb ontdekt dat je ook als je op wat latere leeftijd begint met doorontwikkelen nog heel veel waardevols kunt betekenen voor de samenleving. Nu Niet Zwanger is van groot belang omdat het veel vrouwen uit de problemen kan houden.”

