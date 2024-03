Opening Koploperbossen Zernike en Zuidbroek

GRONINGEN, ZUIDBROEK – Stichting Koplopersbos en Rabobank slaan handen ineen om Voedselbossen te realiseren op de Zernike Campus Building en het terrein Zonneakkers in Zuidbroek.

Voedselbossen zijn niet alleen een trend, maar ook een krachtig middel om onze landbouw te transformeren en de natuur te herstellen. In een voedselbos gedijen noten, fruit en andere eetbare gewassen, terwijl tegelijkertijd de bodemkwaliteit verbetert en de biodiversiteit floreert. Dit zagen ook Piet Zijlstra, ledenraadslid Rabobank en werkzaam bij het Kenniscentrum Noorderruimte (Hanze) / Building Groningen en Jaap Keuning, woordvoerder van de Groninger energiecoöperatie Eekerpolder, beide partijen droomden van een realisatie van een voedselbos in hun gebied. Wat al snel werkelijkheid werd toen Stichting Koplopersbos hun benaderde en vroeg of zij in dit traject wilden samenwerken.



Bedrijven betrekken

Stichting Koplopersbos speelt een belangrijke rol in het bevorderen van voedselbosinitiatieven. De stichting helpt intrinsiek gemotiveerde mkb-bedrijven en andere organisaties zo duurzaam mogelijk te ondernemen. “Na het succes van Koplopersbos Euvelgunne, zijn wij blij te kunnen melden dat op 5 april het startschot wordt gegeven voor de realisatie van een tweede én derde Koplopersbos in Groningen. Lokale ondernemers worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit initiatief, zij kunnen een brons- zilver- of goudpakket afnemen en worden dan moreel eigenaar van het bos. Met hun deelname en betrokkenheid kan het bos worden geoptimaliseerd en breed toegankelijk worden gemaakt. Naast meer biodiversiteit, Co2 opslag en het lokaal geproduceerd voedsel, zal er ook aandacht zijn voor educatie en betrokkenheid van de gemeenschap bij het Voedselbos. Het bos wordt een ontmoetingsplek waar studenten, bedrijven en hun medewerkers graag samenwerken en komen”, zegt Ada Kruiter, bestuurslid van Stichting Koplopersbos.



Duurzaamheid in actie

Rabobank ondersteunt het project met EUR 125.000,- afkomstig uit de Rabo Coöperatieve

Duurzaamheidsbijdrage, ter ere van haar 125 jarig bestaan. Carlo Ezinga coöperatief directeur Rabobank

Groningen Drenthe: “Realisatie van deze voedselbossen past bij onze missie om onze gezamenlijke leefwereld sterker en toekomstbestendiger te maken. Deze financiële steun stelt Stichting Koplopersbos in staat het bos aan te leggen en vorm te geven. Het bos zal daarnaast niet alleen ecologisch waardevol zijn, maar ook gebruikt worden voor onderwijs, innovatie en maatschappelijk toegankelijk zijn voor iedereen”.



Eerste schep op 5 april

De feestelijke start van het project vindt plaats op 5 april, wanneer de eerste symbolische schep in de grond wordt geplaatst. Op het terrein van de Zernike Campus (Building) verricht Annemarie Hannink als lid van het College van Bestuur van de Hanze, de opening van het Hanze Koploperbos. Dit Voedselbos krijgt een unieke functie als ‘proeftuin’ voor onderwijs en innovatie. In het voedselbos komt een openlucht collegezaal, worden experimenten gedaan en het is een ontspanningsruimte voor studenten en medewerkers van omliggende bedrijven.

Opening Koploperbos Zuidbroek

Op terrein de Zonneakkers in Zuidbroek (naast het Van der Valk Hotel) maakt een verlaten industriegebied binnenkort plaats voor het ‘Koploperbos Zuidbroek’. Energie coöperatie Eekerpolder heeft reeds het park Zonneakkers aangelegd en Eekerpolder wordt dit jaar gestart. Het park Zonneakkers wordt nu verrijkt met de aanplant van een Voedselbos. De wethouder van gemeente Midden-Groningen steekt vrijdag de eerste schop in de grond met het planten van de eerste boom onder toeziend oog van leerlingen en leerkrachten van VCO- de Wegwijzer Zuidbroek, die didactisch betrokken gaan worden bij dit project. Ook de omwonenden en een delegatie van toekomstige helpers en leden vanuit de energie coöperatie Eekerpolder, zullen deze dag niet ontbreken.

