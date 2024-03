Ooievaar terug op het nest in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De ooievaar is teruggekeerd op het nest bij de Oosterschool in Bellingwolde.

Bij de Oosterschool in Bellingwolde werd twee jaar geleden een ooievaarsnest geplaatst. De mal voor het nest was door een vader van een van de leerlingen gemaakt. Een aantal leerlingen van de school vlocht er vervolgens een nest in. Het nest werd door een medewerker van Brouwer Groen en Grondig en Marga Koning, een van de leerkrachten, met een hoogwerker op een stam geplaatst. Tot ieders verbazing en vreugde zaten er al snel twee ooievaars op het nest.

In het nest werden toen twee jongen geboren. De leerlingen van de Oosterschool vierden dit met beschuit met muisjes. Roze en blauwe muisjes door elkaar, want ze wisten niet of de jongen mannetjes of vrouwtjes waren.

Ook vorig jaar werd het nest bevolkt door een ooievaarspaartje.

Een van de ooievaars is deze maand weer teruggekeerd op het nest. Naar verluidt waren er eerst drie, maar zijn er later twee vertrokken.

Foto’s: Jan Doornkamp