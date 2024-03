VEENDAM – Vanmiddag werd het Pronkjewailpad officieel geopend.

Afgelopen maandag vertrokken de eerste teams ‘Voorlopers’ voor de opening van tientallen stempelposten van gastvrije ondernemers op de nieuwe Zuidroute van Pronkjewailpad. Via een wandelroute van totaal circa 250 km worden uiteenlopende pronkjuwelen die Groningen te bieden heeft op een unieke wijze met elkaar verbonden.

Ieder jaar staat er een typisch Gronings thema centraal. In voorgaande jaren werd er een gebouw aan gekoppeld als bijzondere stempelpost, bijvoorbeeld: de Groninger kerken, borgen of molens. Dit jaar is er juist aandacht voor personen, namelijk ‘Groninger iconen’. Allen hebben een nadrukkelijke link met één van de plaatsen op de Zuidroute. Voor Veendam is Anthony Winkler Prins als icoon gekozen.

Vanmiddag kwamen de laatste teams Voorlopers vanuit Stadskanaal en Kropswolde rond circa 15:00 uur aan in Veendam. Bij de Grote Kerk werden zij door de heer “Anthony Winkler Prins” ontvangen. Na een kort onderhoud nam hij de wandelaars mee naar zijn standbeeld, ter hoogte het Veenkoloniaal Museum. Daar verzorgde een gids van het museum een inleiding over het leven van Winkler Prins. Met het zetten van een speciale openingstempel werd het Pronkjewailpad officieel geopend.

Vanaf 4 april kunnen de wandelaars elke donderdag tot en met zondag, tot en met 31 oktober afleggen. De hele route van 250 km of ter kennismaking een Etappe van de maand 15 – 20 km.

Anthony Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1817-1908) werd in Voorst geboren. Hij studeerde natuurwetenschappen en letteren aan de Universiteit Utrecht en theologie aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam. Op zijn 33 jarige leeftijd werd hij doopsgezind predikant te Veendam. Hij realiseerde daar een hogere burgerschool, een Latijnse school voor meisjes en een Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen. Winkler Prins is onder anderen bekend van de naar hem vernoemde geïllustreerde encyclopedie. In Veendam is de Rijksscholengemeenschap naar hem vernoemd en in het Veenkoloniaal Museum herinneren nog veel zaken aan deze productieve man. Winkler Prins overleed in 1908 op 90-jarige leeftijd te Voorburg. Hij en zijn echtgenote werden in 2005 in Veendam herbegraven. (Wikipedia)

