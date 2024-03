De jongens van Hip Bedrukt openen winkel in centrum Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 maart, 09.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG WARM | KOMENDE WEEK WISSELVALLIG WEER

Het wordt een hele aardige zaterdag met een zwakke tot soms matige wind die eerst uit het zuidoosten komt en vanmiddag gaat draaien naar het zuidwesten tot westen. Het wordt een hele aardige dag met zonneschijn en enkele stapelwolken, waarbij het vanmiddag gewoon warm wordt! De maximumtemperatuur komt te liggen rond 17 à 18 graden. Het lijkt droog te blijven, al is het bij deze temperatuur niet helemaal uit te sluiten dat er plaatselijke een (onweers)bui ontstaat. Hou de buienradar dus even in de gaten.

Paaszondag hebben we ook prima weer, met zon en wolken waarbij de wind uit het oosten zal komen en matig wordt (3-4 Bft). Daardoor is de aangevoerde luchtsoort iets minder warm met temperaturen rond 13 graden. We krijgen wel aardig wat zonneschijn, dus ik denk dat we met deze verwachting niet veel hebben te klagen. Het blijft droog.

De laatste dag van het Paasweekend verloopt minder gunstig en maandag komt het kwik niet veel hoger meer dan 10 graden. Het is namelijk regenachtig en er valt maandag waarschijnlijk wel zo’n 20 mm aan regen. Een natte boel dus. Dinsdag en woensdag zullen voortborduren op de trend die maandag wordt ingezet. Het blijft wisselvallig met buien, dan wel perioden met regen en de middagtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden.