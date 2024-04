Bevrijding! Maar, dan een beetje anders, lezing door Auke ten Hoeve

TER APEL, STADSKANAAL – Auke ten Hoeve verzorgt in de bibliotheken van Stadskanaal en Ter Apel een lezing met als titel: Bevrijding! Maar, dan een beetje anders.



Bevrijding! Het lijkt vanzelfsprekend. Maar welk beeld hebben daarbij? Bovendien, klopt dat beeld dan wel? Auke ten Hoeve diept het begrip Bevrijding uit door ook facetten te noemen die niet of nog nauwelijks worden genoemd. En, daarmee het begrip Bevrijding ook een andere lading geeft. Maar bovenal, dat een ieder zijn eigen beeld daarbij kan hebben.



Auke denkt bij Bevrijding ook aan iets anders. Dat illustreert hij aan de hand van een speciaal legervoertuig uit begin 1943. Het gaat niet zozeer om het voertuig zelf, maar wel dat het symbool is voor een speciaal stuk geschiedenis en een ander beeld geeft bij het fenomeen Bevrijding, ook in Noord-Nederland, de Kanaalstreek en Westerwolde.



Wat in 1941 is ontstaan, klinkt door tot in Europa, ook in Nederland en ook in Noord-Nederland. Het is iets wat weinig mensen (nog) weten, maar wel belangrijk is om te weten als we het hebben over Bevrijding. Daarmee eindigt hij ook zijn verhaal bij initiatieven die vandaag plaatsvinden, voor de luisteraar interessant is en al een reden is om te komen naar deze lezing.



Lezing Auke ten Hoeve in de bibliotheek van Stadskanaal op donderdag 25 april om 15.30 uur en op maandag 6 mei om 19.30 in de Bibliotheek van Ter Apel. Opgave graag via de agenda’s van de bibliotheek.