Drukke dag voor brandweer Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Brandweer Bellingwolde is vandaag meerdere keren uitgerukt.

De eerste melding kwam om elf uur vanmorgen. Samen met de hoogwerker van brandweer Winschoten verleenden ze assistentie bij een medische inzet aan de Poortweg in Oudeschans.

Om twintig over vijf vanmiddag rukten ze uit naar Drukkerij Jansen aan de Hoofdweg in Bellingwolde voor een melding: dier in problemen. Een aangereden kat had zich in het motorgedeelte van een geparkeerde auto verstopt. Het dier werd overgedragen aan mensen van de dierenambulance.

Update

Het betreft een zwart/witte kater die niet gechipt is. Helaas moest men het dier bij Dierentehuis Ter Marse laten inslapen. Het baasje is niet bekend. Meer info vindt u HIER.

Iets na zeven uur vanavond stond aan de Oostersingel in Bellingwolde een garage in brand. Ook daar bood de hoogwerker van brandweer Winschoten assistentie. Bij de brand kwam mogelijk asbest vrij. Om kwart over negen vanavond ging de brandweer daar opnieuw ter plaatse voor nabluswerkzaamheden. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De garage kan als verloren worden beschouwd.

Foto’s: Jacob Musch

Info: Brandweer Bellingwolde