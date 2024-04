Chris Groen klaverjaskampioen 2023-2024 v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 12 april vond de laatste avond van het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde over het seizoen 2023 / 2024 plaats. Bij deze zevende speelronde kwamen er 21 kaarters naar de kantine op sportpark de Barlage. Na een leuke kaartavond met daaraan gekoppeld het nodige rekenwerk, bleek dat Chris Groen vanuit de vijf meetellende scores de meeste punten had verzameld. Met zijn vijf hoogste scores kaartte hij 25.341 punten bij elkaar, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 5068 per speelavond. Groen is daarmee de negende klaverjaskampioen in de geschiedenis van de v.v. Westerwolde. Als tweede in de eindstand m.b.t. het kampioenschap eindigde Jan Wilts; hij verzamelde 25.070 punten. De derde plaats was weggelegd voor Tjaard Toutenhoofd die eveneens de grens van 25.000 punten doorbrak; zijn uiteindelijke score was 25.018 punten. Winnaar Chris Groen ontving uit handen van Andries Huisinga als kampioen van het seizoen 2023 / 2024 een mooi vleespakket.

De laatste speelavond werd gewonnen door Henny Bisschop. Met een seizoensrecord van 5598 punten werd zij de overduidelijke winnaar van deze speelronde en daarmee de zevende winnaar van een speelavond gedurende dit seizoen. Op de tweede plaats eindigde Henk Hebers jr. met een totaal van 5504 punten. De nummers een en twee namen met hun scores duidelijk afstand van nummer drie René v.d. Werf; hij kwam tot 4974 punten. De gemiddelde score van deze speelavond was 4595 punten. De hoogste partij leverde een scoren van 1569 punten op en de laagste partij kwam uit op 675 punten. Goed te vermelden is dat Tiny Wilts tijdens de zeven speelavonden dit seizoen de meeste punten bij elkaar kaartte (33.049). Zij was alle zeven kaartavonden aanwezig, evenals zeven andere personen. Maar na aftrek van de twee laagste scores was er voor haar geen plaats in de top-3 van het klassement weggelegd. Totaal deden er dit seizoen 33 verschillende personen mee aan de zeven speelavonden. De activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde kijkt dan ook met de nodige tevredenheid terug op het nu voorbije seizoen en hoopt ook in het seizoen 2024 / 2025 weer een klaverjaskampioenschap te organiseren.

Als slotakkoord van dit seizoen volgt op vrijdagavond 3 mei nog het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK) en vindt eveneens plaats in de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. In principe kan iedereen (al dan niet wonend in Vlagtwedde of Westerwolde) aan dit kampioenschap deelnemen. Gelet op de inkoop van prijzen ziet de activiteitencommissie graag dat men zich van tevoren opgeeft voor deze kaartavond. Via de verschillende mediakanalen wordt er de komende week nog nadere aandacht aan dit kampioenschap besteed.

Ingezonden door HJ Pleiter