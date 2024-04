Rommelmarkt Protestantse Gemeente druk bezocht

BELLINGWOLDE – Vanmorgen werd bij de Karspel, achter de Magnuskerk in Bellingwolde voor de door de Protestantse Gemeente voor de 41ste keer een rommelmarkt georganiseerd.

Het was weer een groots opgezette rommelmarkt. Vanaf tafels en boerenkarren werden de ingebrachte spullen verkocht. De bijzondere en kostbare stukken werden per opbod verkocht. Daarnaast was er weer de verkoop van oliebollen, rookworsten en pannenkoeken. Ook was Unicef weer met een eigen stand aanwezig.



De opbrengst wordt dit jaar in eigen dorp besteed. Het geld wordt verdeeld onder de ouderraden van de drie basisscholen in Bellingwolde voor hun aanvullende en/of buitenschoolse activiteiten voor de basisschoolkinderen in de groepen 1 t/m 8.

Foto’s: Jan Glazenburg, Klik HIER voor meer foto’s.