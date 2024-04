VRIESCHELOO – Dorpshuis ’t Ganzenust start de zomerperiode met een nieuwe serie bingo’s.

De bingo’s zijn op elke 1e maandag van de maand en elke 1e en 3e vrijdag van de maand. Er wordt gespeeld om leuke prijzen. Vaste “bingo meester” Frans laat de balletjes weer rollen.



Vrijdag 19 april gaat de zaal in het dorpshuis om 13.30 uur open. Vanaf 14.00 uur start de bingo.

Om 19.30 uur kunt u voor de spelletjesavond aanschuiven. U kunt Klaverjassen, SkipBo, Quixx, Keezen, Sjoelen enz.



En of dit nog niet genoeg is kunt u zaterdagavond 20 april dansen op de muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Vanaf 21.00 uur tot 24.00 uur gaat het dak eraf met muziek van o.a. Elton John, Madness, Queen, The Human League, Cher, The Weather Girls, enz. De zaal is open vanaf 20.30 uur.



’t Ganzenust is een huis waar de inwoners van Vriescheloo hun buren ontmoeten, waar zij contact maken en onderhouden. Dit kan via een spel biljart, bingo, spelletjesavond of muziek- en dansavond. Ook roept de stichting op om vriend/vrijwilliger van `t Ganzenust te worden. Voor informatie: kijk op de site

(www.tganzenust.nl) of kom bijvoorbeeld vrijdag of zaterdagavond langs.

Ingezonden