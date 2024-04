Het nieuwe boek van Sjoerd Visser uit Sellingen is verschenen

SELLINGEN, STADSKANAAL – Sjoerd Visser mag dan geboren zijn in Nijmegen, de afgelopen dertig jaar heeft hij zijn hart verpand aan Groningen. Na zijn eerste bundel over Westerwolde, getiteld Westerwolke, is nu de nieuwe verschijning van “Stadskanaal is anders” daar; een nieuwe blik op Stadskanaal, waarin de schoonheid in de rechte lijnen wordt uitgelicht.

Op vrijdag 19 april verschijnt het nieuwe boek “Stadskanaal is anders”. Meer gedichten en verhalen uit de zuidoostpunt van Groningen van Sjoerd Visser. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Stadskanaal is op het eerste gezicht een saaie en lelijke plaats. Midden in een veenkoloniaal landschap van rechte lijnen en hoeken, dat inmiddels ook nog vol gezet is met zonnepanelen en windturbines. Nuchter en zakelijk zijn de Kanaalsters, vooral bezig met hun dagelijkse routine en geld verdienen. Ze lijken geen idee te hebben van de diepe onderlaag die onder hun nuchtere zakelijkheid sluimert. Dit boek gaat over die onderlaag: oude verhalen, geschiedenis, sprookjes, vertellingen van individuele Kanaalsters. Over gebouwen die er stonden, maar die inmiddels alweer spoorloos weg gesloopt zijn. Vervangen door stedelijke nieuwbouw die in niets meer herinnert aan vroeger.

Over de auteur

Sjoerd Visser (Nijmegen 1949) woonde zo’n 30 jaar in Stadskanaal en werkt er nog in zijn advocatenkantoor. Hij betrapte zichzelf erop dat zijn eerste boek ‘Westerwolke’ alleen maar ging over het buitengebied van Westerwolde, de zuidoosthoek van Groningen. Er stond niets in over Stadskanaal. Zo’n ontwijkende houding vroeg om een speciale aanpak. Daarom is er nu dit tweede boek ‘Stadskanaal is anders’ waarin het gemis wordt goedgemaakt. Stadskanaal is verstedelijkt, heeft niet de natuur en landschap zoals die in de rest van Westerwolde zijn. Nooit en te nimmer mag dat reden zijn om dan maar niets over Stadskanaal te schrijven.

Titel: Stadskanaal is anders – Meer gedichten en verhalen uit de zuidoostpunt van Groningen

Auteur: Sjoerd Visser

Verschijningsdatum: 19-04-2024

ISBN: 9789464895254



