DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Vrijdagavond/nacht is tussen 19.00 en 0.800 uur aan de Alte Pfredekoppel in Bunde een zijraam van een geparkeerde Peugeot ingeslagen. De auto werd doorzocht. De buit bestond uit een portemonnee.

Zaterdagochtend is om 4.20 uur een raam van een VW ingeslagen. Deze stond aan de Mühlenstraße in Bunde geparkeerd. Uit de auto werd een dure jas gestolen.

Lathen

Donderdagavond botsten om wart over negen aan de oostzijde van het bedrijfsterrein van de IABG een witte VW T5 en een Fiat Punto met de spiegels tegen elkaar. De bestuurder van de VW ging er vervolgens in de richting van de Hermann-Kemper-Straße vandoor. De politie is naar hem op zoek.

Gisteravond is aan de Kathener Straße in Lathen om 18.10 uur een jongen met zijn fiets tegen aan geparkeerde personenauto gereden. Hij ging er vervolgens in de richting van het centrum vandoor. De jongen was tussen 16-18 jaar. Hij had zijn donker haar aan de zijkanten opgeschoren. Bovenop zijn hoofd had hij een knoedel. Hij was brildragend. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Meppen

Donderdagmiddag zijn op de B402 ter hoogte van de afrit van de Meppener Straße een vrachtwagen en een tractor met de spiegels tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de Tractor is in de richting van de Nederlandse grens doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Haren

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn onbekenden de garage bij een in aanbouw zijnde woning aan de Rütenbrocker Hauptstraße binnengedrongen. Er werden meerdere elektrische apparaten gestolen. De schade bedraagt zo’n 1.200 euro.