Activiteiten in de week tegen de eenzaamheid

WESTERWOLDE – In de Week tegen de Eenzaamheid, 30 september t/m 7 oktober, worden diverse activiteiten georganiseerd.

Wensboom: Vanaf donderdag 30 september staan er op 3 locaties wensbomen. Doe een wens voor uzelf of voor een ander! Veel mensen hebben een wens die ze moeilijk kunnen vervullen, omdat ze alleen zijn of lastig op pad kunnen. Op de volgende locaties staan wensboxen met kaartjes ernaast die u in kunt vullen en in de box kunt deponeren.

De locaties zijn :

⦁ Steunstee Blijham, Veurste Rou 2, Blijham

⦁ Steunstee Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

⦁ Steunstee De Meet, Dorpsplein 6a, Bellingwolde

⦁ Dorpshuis De Voortgang, Kerkweg 10, Wedde

⦁ Dorpshuis Ons Noabershoes, Scheidingsweg 21, Veelerveen

Vrijdag 1 oktober – Dag van de Ouderen

Bingo: Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde

13.30-16.00 uur

High Tea na afloop 16.00-17.30 uur

Vrijdag 1 oktober

Workshop Lentis – “Wat te doen tegen eenzaamheid”

Tijd: 10.00 -12.00 uur

Locatie: De Koningsspil, Veurste Rou 2, Blijham

Dinsdag 5 oktober

Wandelen met Eltjo Glazenborg

Start: Reiderstee, Reidersingel 29, Bellingwolde met koffie/thee en cake

Tijd: 13.30-16.00 uur

Na afloop soep

Donderdag 7 oktober i.s.m. Dorpshuis De Voortgang Kerkweg 10, Wedde

Gezellige middag met Oud Hollandse spellen, ontvangst met koffie/thee. Na afloop soep met luxe broodje.

Bekendmaking van de wensen die ingeleverd zijn bij de wensbomen!!

Deelname is gratis!

Voor alle activiteiten geldt graag vooraf opgeven!

Opgave via T: 0599-582460 of via E: noord@welzijnwesterwolde.nl

