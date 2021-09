Elf Groningse werkgevers ontvangen certificaat Fietsvriendelijk Bedrijf

TER APEL, GRONINGEN – De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is één van de elf Groningse werkgevers die door Groningen Bereikbaar en de Fietsersbond is uitgeroepen tot ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. PI Ter Apel heeft een zilveren certificaat ontvangen. Vestigingsdirecteur Laurens Huizenga is trots op de certificering. “Het is fijn om te zien dat de faciliteiten die we bieden voor onze fietsende medewerkers worden gezien en gewaardeerd. Het zilveren certificaat is een mooie aanmoediging om onze fietsvoorzieningen nog verder te verbeteren, zodat we in de toekomst mogelijk het gouden certificaat kunnen verdienen. We gaan ons best doen om nog meer collega’s te stimuleren om regelmatig de fiets te pakken.”

Groningen Bereikbaar heeft samen met de Fietsersbond elf Groningse werkgevers uitgeroepen tot ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. Deze erkenning is onderverdeeld in goud, zilver en brons. Goud ging naar Alfa-college, Avebe, Gemeente Groningen, TKP en UMCG. Zilver naar het Gomarus College, Menzis en PI Ter Apel. En Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Eemsdelta, Gemeente Pekela ontvingen een bronzen certificaat. Dit initiatief van Groningen Bereikbaar heeft als doel zo veel mogelijk werknemers op de fiets te helpen, goede fietsvoorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.

Bezoek Fietsersbond

In juni startte Groningen Bereikbaar de actie waarbij werkgevers werden opgeroepen om zich te nomineren voor de titel ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. Men kon daarbij het gratis fietsadvies van de Fietsersbond winnen, met daaraan gekoppeld het certificaat ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’. Elf werkgevers gaven gehoor aan de actie. Deze bedrijven en organisaties zijn allemaal bezocht door de Fietsersbond. Tijdens de bezoeken werd gelet op de aanwezigheid en de kwaliteit van de fietsfaciliteiten. Ook werd indien nodig advies gegeven over het verder optimaliseren van de voorzieningen.

Felicitatie gedeputeerde Gräper-van Koolwijk

De provincie Groningen ontving eerder dit jaar zelf het gouden certificaat uit handen van de Fietsersbond omdat ze ‘Fietsvriendelijk Bedrijf’ zijn. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk greep dat moment ook aan om Groningse werkgevers op te roepen zich ook aan te melden om Fietsvriendelijk Bedrijf te worden. Ze is blij met het resultaat. Gräper-van Koolwijk: “Graag feliciteer ik de elf werkgevers met hun certificering als Fietsvriendelijk Bedrijf. Wat goed om te zien dat de fietsvoorzieningen voor veel werknemers al zo goed op orde zijn en dat er tegelijk ook wordt gewerkt aan de verbetering daarvan”.

Fotobijschrift: Albert Jan Klooster, werkzaam in PI Ter Apel, met het zilveren certificaat. Albert Jan Klooster rijdt dagelijks met zijn ligfiets 66 woon-werkkilometers naar en van de Ter Apeler gevangenis.

