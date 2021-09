Niet eerder vertoond: Zernike Cinema

GRONINGEN – Op 29 en 30 september presenteren de gemeente Groningen en Marketing Groningen de Zernike Cinema. Een inspirerende filmavond op een innovatieve, groene locatie in Groningen, de Energy Barn midden op de Zernike Campus. Tijdens deze avonden zijn er verschillende documentaires en films te zien die aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de Campus: Healty Ageing, Duurzaamheid & Energie. Zernike Cinema is onderdeel van de campagne ‘vier de Groningse zomer’. Tickets voor de filmavonden zijn gratis verkrijgbaar.

Inspirerende documentaires en films in de energieproeftuin van Groningen

Zernike Cinema trapt woensdag 29 september af met de meeslepende documentaire 100UP, een documentaire die verschillende inkijkjes geeft in de levens(wijsheid) van de alleroudsten. Op donderdag 30 september is de inspirerende film Biggest Little Farm te zien, een inspirerend verhaal die je aan het denken zet over de aard van de natuur en onze omgang daarmee. De filmavonden vinden plaats in de Energy Barn. Bijzonder aan deze plek is dat het lokaal en duurzaam is gemaakt door studenten van de Hanzehogeschool, leerlingen van het Alfa-college, docenten, bedrijven en instellingen.

Waarom een Zernike Cinema?

Zernike Cinema is bedacht door de gemeente Groningen en Marketing Groningen en is onderdeel van hun gezamenlijke campagne ‘Vier de Groningse zomer’. Met deze campagne willen ze mensen enthousiasmeren om bijzondere gebieden in Groningen te ontdekken, juist buiten de binnenstad. De Zernike Campus is ook aangewezen als ‘nieuw’ te ontdekken gebied. Om mensen kennis te laten maken met dit gebied worden ze uitgenodigd hier te komen en kennis te maken met alles wat de Campus te bieden heeft. De campagne loopt nog tot de herfstvakantie.

Zernike Cinema is in samenwerking met Zernike Campus Groningen en de Energy Barn en wordt georganiseerd door SD Events.

Programma en kaartverkoop

De deuren gaan open vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur. Tickets zijn gratis verkrijgbaar via deze link. Er is een beperkt aantal tickets verkrijgbaar (vol = vol). Een geldige Corona QR code is vereist bij de entree.

Ingezonden