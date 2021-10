CBS Anne de Vries Stadskanaal maakt kinderen bewust van de Dode Hoek

STADSKANAAL – CBS Anne de Vries in Stadskanaal maakt kinderen bewust van de Dode Hoek



CBS Anne de Vries was vanmorgen erg druk om de leerlingen bewust te maken van “de Dode hoek”

Samen met een ervaren chauffeur en lesgever kregen de kinderen uitleg over de gevaren van die dode hoek,

Ze mochten de chauffeur vragen stellen én zelf achter het stuur klimmen.

Zo konden ze zelf zien of hun klasgenoten, meester of juf wel of niet in de spiegels zichtbaar waren.

Er werd vertelt hoe je dus als fietser veilig met bussen of vrachtauto’s omgaat in het verkeer.



Opmerkelijk is het bericht op de site van Veilig Verkeer:

Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van de volwassenen in de dode hoek gaat staan bij grote voertuigen.

Het merendeel kiest daarbij ook nog eens de meest onveilige plek bij het grote voertuig, direct naast de cabine. Levensgevaarlijk.

Want in bijna de helft van de dode hoek ongevallen is deze ook dodelijk. Niet voor niets dus dat het de DODE hoek wordt genoemd.