Doorfietsroutes beter herkenbaar

GRONINGEN, DRENTHE – Doorfietsroutes in Groningen en Drenthe vallen steeds beter op. Niet alleen komen er meer brede en comfortabele fietspaden bij in de regio Groningen-Assen, de routes zijn nu ook te herkennen aan logo’s op het wegdek en het Doorfietsroute bord langs de routes. Door de routes duidelijker te markeren willen wij de herkenbaarheid vergroten en het fietsen stimuleren.



Doorfietsroutes verbinden dorpen met steden en zijn steeds meer een alternatief voor de auto en het openbaar vervoer. Met name forenzen en scholieren verkiezen deze snelle, directe verbinding om door te fietsen. De paden zijn breed, comfortabel, hebben weinig of geen verkeerslichten en de fietser heeft er zo veel mogelijk voorrang op kruispunten. Het wegdek is goed onderhouden en bij gladheid in de winter wordt er direct gestrooid. Fietsers herkennen of ze op een doorfietsroute rijden aan de borden met logo’s langs de route en op het wegdek. De routes worden aangeduid met een F-nummer in een gekleurd kader. De landelijke snelfietsroutes krijgen in heel Nederland dezelfde aanduiding.

Doorfietsroutes in ontwikkeling

De provincies Drenthe en Groningen werken samen met gemeenten en de Regio Groningen-Assen (RGA) aan een netwerk van Doorfietsroutes naar Groningen en Assen. In Groningen zijn inmiddels vijf Doorfietsroutes naar de stad: vanuit Zuidhorn, Bedum, Ten Boer, Haren en Roden. In het najaar van 2021 gaat het eerste deel van de Doorfietsroute Winsum-Groningen open. Later volgt de route van en naar Leek. Ook zijn er plannen voor Doorfietsroutes vanuit Zuidlaren (aansluitend op route Haren), Hoogezand-Sappemeer en Harkstede. De doorfietsroute vanuit Assen, ook wel bekend als ‘de Groene As’, is inmiddels voor de helft aangelegd. De route gaat langs het Noord-Willemskanaal naar Groningen en is 25 kilometer lang.



Fietsvriendelijke provincies

Groningen en Drenthe zijn fietsvriendelijke provincies en willen dit blijven. In het verkeer- en vervoerbeleid heeft de fiets een prominente rol. Beide provincies stimuleren het gebruik van de fiets volop, onder andere door de aanleg van aantrekkelijke en comfortabele fietspaden en fietsnetwerken.

Ingezonden