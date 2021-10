Giezelbaargbloazers maken “joekel” van een midwinterhoorn

VEELE – Vanmiddag zijn de Giezelbaargbloazers begonnen met het maken van een “joekel” van een midwinterhoorn.

Bij een bijeenkomst in Twente zagen leden van de Giezelbaargbloazers een “joekel” van een midwinterhoorn. Maar schijn bedriegt, want aan de voor- en achterkant van de “midwinterhoorn” was weliswaar een gat gemaakt, maar het stuk hout was niet uitgehold. Dat kan beter moeten de Giezelbaargbloazers toen gedacht hebben.

Toen Willy Oosterveld uit Veele hen benaderde of ze misschien belangstelling hadden voor een grote tak van een conifeer was het plan geboren om er een “joekel” van een midwinterhoorn van te maken. En dan één waar je wel op kunt blazen. Wie dat moet gaan doen is nog de vraag, want “die moet grote longen hebben” aldus Harm Tammes.

Het gevaarte werd op 6 maart met vereende krachten naar de schuur van Tammes, de thuisbasis van de Giezelbaargbloazers, gebracht en met een heftruck op twee workmates gelegd. Daar werd vandaag begonnen met het schillen van de bast. Waarschijnlijk blijft het daar voorlopig bij, want de tak is na een half jaar in de schuur gelegen te hebben nog niet droog genoeg om verder te worden bewerkt.

In de schuur werken intussen andere leden verder aan hun nieuwe midwinterhoorns. Want zoals het nu lijkt kunnen er weer activiteiten worden georganiseerd. Op 2 oktober kwamen de leden bij elkaar om dit met elkaar te bespreken en te oefenen voor het nieuwe seizoen. De Giezelbaargbloazers verzorgen presentaties en demonstraties bij onder anderen personeelsfeesten en vrouwenverenigingen en geven gastlessen op scholen. Zo willen ze de traditie aan de jeugd doorgeven. De eerste aanvragen voor lezingen en optredens zijn al weer binnen.

De Giezelbaargbloazers blazen volgens de traditie vanaf de eerste Adventszondag tot Driekoningen in de buitenlucht. Dit winterseizoen is dit respectievelijk vanaf zondag 27 november 2021 tot en met woensdag 6 januari 2022. Ook blazen ze op de eerste Adventszondag bij kerken in Westerwolde het Advent aan en organiseren ze rond Driekoningen de Midwinterhoornwandeling. Deze wandeling vindt regulier op de zaterdag voorafgaand op Driekoningen (6 januari) plaats. Voor 2022 is de eerste zaterdag 1 januari. Een week eerder is het 25 december 2021 (Eerste Kerstdag). Het bestuur zal nog een besluit nemen op welke zaterdag de wandeling dit winterseizoen zal plaatsvinden.

Foto’s: Catharina Glazenburg