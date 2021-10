Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022

OLDAMBT – Jurrie Nieboer gaat in maart 2022 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij voor het Noorden aanvoeren als lijsttrekker. Nieboer is sinds februari 2021 wethouder voor de Partij voor het Noorden in Oldambt en wil dit graag voortzetten in 2022.



De Partij voor het Noorden is sinds 2010 vertegenwoordigd in de Raad van Oldambt. Eerst met 1 zetel en in 2014 en 2018 met 3 zetels. Vanaf 2014 maakt de Oldambtster partij ook deel uit van de coalitie.



Verkiezingen

Nieboer heeft zin in de verkiezingen. ‘ Mensen kunnen zich dan weer uitspreken over de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar, Oldambt zat de afgelopen 4 jaar in financieel zwaar weer, maar omdat een aantal partijen de nek hebben uitgestoken in Oldambt gloort er licht aan het eind van de tunnel’, aldus Nieboer. ‘Dat waren soms zware keuzes’, er is nog veel te doen in zowel stad als dorpen’, daar willen we verder mee.



Lijst en programma

De Partij voor het Noorden komt voor de verkiezingen met een sterke lijst met zowel vertrouwde namen als een aantal nieuwe mensen. Nieboer is trots op zijn club mensen en is blij dat ook 4 nieuwe mensen de weg naar de Oldambtster partij hebben gevonden. ‘Een mooie mengeling Oldambtsters uit zowel de dorpen als uit Winschoten’, aldus Nieboer.

In het najaar wordt de exacte lijst van kandidaten bekend en ziet het programma het levenslicht.



Op 16 maart 2022 kunnen mensen voor de gemeenteraadsverkiezingen naar de

stembus.



Ingezonden door de fractie Oldambt