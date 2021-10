Aanhouding na DNA-hit voor brandstichting in 2010 waarbij brandweerman omkwam

VEENDAM, APELDOORN – De politie heeft op maandag 18 oktober een 43-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting in 2010 in Veendam waarbij een brandweerman om het leven kwam. De verdachte is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer in voorarrest.

In de vroege ochtend van 8 maart 2010 brak er brand uit bij een pand van Scheer & Foppen aan de Kerkstraat te Veendam. Bij het blussen van de brand kwam de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries van het brandweerkorps Veendam om het leven. Hij werd samen met een collega-brandweerman bedolven onder het puin van een instortende gevel. Wiebes’ collega raakte hierbij ook gewond, maar heeft het overleefd. De Vries overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Later bleek uit onderzoek dat de brand was aangestoken.

Twee brandstichtingen in één nacht

In diezelfde nacht werd ook brand gesticht bij een nabijgelegen horecapand, namelijk disco Party Rumors aan het Prins Hendrikplein. Uit verklaringen van getuigen en uit sporen die zijn veiliggesteld, blijkt dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij het aansteken van beide branden. De politie heeft afgelopen maandag een verdachte aangehouden, maar is dus nog op zoek naar andere betrokkenen en roept hen op zich te melden.

Onderzoek en aanhouding na DNA-match

In 2010 zijn tijdens het forensisch onderzoek diverse sporen veiliggesteld. Er werd DNA aangetroffen, maar desondanks leverde dit jarenlang geen resultaat op in de DNA-databank. In 2020 moest een nu 43-jarige man uit Apeldoorn in verband met een veroordeling zijn DNA-afstaan. Dit DNA bleek een match met de veiliggestelde sporen bij de branden. Naar aanleiding van deze match is er opnieuw uitgebreid onderzoek naar deze branden gedaan. Zo is er opnieuw sporenonderzoek gedaan en zijn er opnieuw getuigen gehoord. Dit onderzoek bevestigde het beeld dat er meerdere personen betrokken waren bij de brandstichtingen. Afgelopen maandag is de 43-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide branden. Destijds woonde de verdachte in Veendam. Hij is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer in voorarrest. Uiteraard is het onderzoek hiermee niet afgerond.

Verdachten uit horecawereld Veendam

Omdat getuigenverklaringen en sporen aantonen dat er meerdere personen betrokken moeten zijn geweest bij het aansteken van de branden, is de politie op zoek naar de andere betrokkenen bij deze brand die uiteindelijk het leven heeft gekost van Wiebe de Vries. De onderzoeksresultaten doen sterk vermoeden dat de betrokkenen in 2010 in de horecawereld in Veendam zaten. De politie roept deze personen met klem op zich te melden. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze verdachten in de afgelopen elf jaar iemand hebben verteld over hun betrokkenheid bij de branden. Of wellicht zijn er mensen die in 2010 iets hebben gezien of gehoord dat verband houdt met de zaak en dit nog niet met de politie hebben gedeeld Er moeten mensen zijn die meer weten over wat er die nacht van 7 op 8 maart in 2010 precies is gebeurd. Weet u meer? Het is nooit te laat om met uw informatie bij de politie aan te kloppen. Uw informatie kan ons helpen eindelijk duidelijkheid te krijgen in deze zaak waarbij in 2010 een 44-jarige man om het leven kwam.



Melden kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 (gratis nummer), onderstaand tipformulier óf anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.