Sportieve activiteit “Levend Stratego” voor 50-plussers

VEENDAM – Op vrijdag 29 oktober 2021 organiseert Veendam Beweegt de maandelijkse sportieve activiteit voor 50-plussers. Deze maand wordt Levend Stratego gespeeld in Borgerswold. Twee teams spelen een spannend spel waarbij de deelnemers al wandelend opzoek gaan naar de vlag van het andere team.

Levend Stratego

Twee teams gaan lopend op pad door Borgerswold. Ze krijgen daarbij kaarten mee waarmee ze kunnen spelen zodra ze het andere team tegen komen. De speelkaarten bepalen welk team er terug moet voor een nieuwe kaart en wie de zoektocht naar de vlag kan voortzetten. Het team dat de meeste speelkaarten verzamelt of de vlag van de tegenstanders naar een centrale plek weet te brengen is de winnaar.

Aanmelden

De sportieve activiteit is van 10.00 uur tot 11.30 uur en de startlocatie is het Ballonnenveld in Borgerswold. Aanmelden kan per mail: veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch: 06-86856864. Wandelschoenen en een winterjas zijn voor dit spel aanbevolen. Deelname aan de activiteit is gratis, inclusief koffie.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Ingezonden