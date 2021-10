Gemeente Veendam en Compaen geven hulp bij geldzaken

VEENDAM – De gemeente Veendam biedt samen met Compaen gratis hulp aan bij een betalingsachterstand. Ook wel genaamd het Vroeg Eropaf team. Voor sommige mensen is het lastig om de rekeningen te betalen, zoals de huur-, de energie- en zorgrekening. Gebeurt dit toch, dan ontstaan er al snel achterstanden. Door al vroeg betalingsachterstanden in beeld te brengen kunnen inwoners van de gemeente op tijd hulp krijgen als zij dat willen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht om bij een signaal van een betalingsachterstand van inwoners bij het waterbedrijf, de energieleverancier, de verhuurder of zorgverzekeraar contact op te nemen met haar inwoners.

Samen op zoek naar een oplossing

Is er een betalingsachterstand en betreft dit de huur, de premie zorgverzekering, gas, water of licht? Dan ontvangt de inwoner een brief. In deze brief bieden de gemeente en Compaen aan om mee te kijken met de financiële situatie en hoe deze verbeterd kan worden. Dit gesprek kan bijvoorbeeld in de huiskamer in Noordwest, op kantoor bij Compaen of bij de inwoner thuis zijn.

Hulp bij andere geldvragen

Ook als er (nog) geen betalingsachterstanden zijn bieden de gemeente en Compaen hulp aan, gratis en professioneel. Samen zorgen voor een oplossing bij betalingsachterstanden, zodat u daarna zelf weer verder kunt. Uiteraard kan men ook rechtstreeks contact opnemen met Compaen via aanmelden@compaenveendam.nl of via telefoonnummer (0598) 698 119.

