Kookboekenschrijver Hans Donderwinkel te gast in Stadskanaal

STADSKANAAL – In het kader van de Kookboekenweek (5 t/m 14 november) is Hans Donderwinkel met zijn nieuwe boek te gast bij de Readshop in Stadskanaal.

Hans Donderwinkel heeft al verschillende boeken met Groninger gerechten geschreven. Nu heeft hij zich gestort op wat de Groninger van oudsher eten. Die traditionele gerechten heeft hij verzameld in zijn zojuist bij Uitgeverij Passage verschenen boek Groninger keuken.

In het kader van de Kookboekenweek (5 t/m 14 november) zal hij met zijn nieuwe boek te gast bij een aantal boekhandels in Groningen. Zo is hij op zaterdag 6 november om 11.00 uur bij de Readshop in Stadskanaal. Hij zal daar een uurtje signeren en eveneens een lekker hapje bereiden.

Groninger keuken

Groninger keuken verzamelt nu eindelijk alle traditionele gerechten uit de Groninger keuken in één band. Van nieuwjaarsrolletjes tot spekkendikken, van kniepertjes tot eierbal, van stamppot mous tot poffert. De gerechten zijn in volgorde van de jaarkalender geplaatst. Het boek is op een praktische manier uitgegeven, en bevat prachtige foto’s in kleur.

Alle gerechten:

Het boek bevat recepten voor het maken van:

Nieuwjaarsrolletjes * Kniepertjes * Blotebilletjes in het gras * Stamppot mous met gort * Zoepenbrij * Graue erwten met spekdoppels * Knipselbonenstamppot * Laie wievenkost * Gebakken grutten * Spekbonen * Eierbal * Stoetboom * Kruudoorntjesbrij * Stoetjebrij * Krentjebrij * Garnalensoep * Groningse kruidkoek * Groninger koek * Fladderak * Mosterdsoep * Mosterdstip * Stopvaarve * Morellen op brandewijn * Turfjes met abrikozen en ijs * Poffert * Metworst * Bloedbrood * Wotter en wind * Boerenjongens * Boerenmeisjes * Pronkjewail * Klont * Stroopvet * Bisschopsdrank * Hait bier * Kwast * Aardappelsalade * Spekkendikken * Euliekouken

