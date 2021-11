DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Bij een aanrijding vandaag aan het Hauptkanal rechts in Papenburg is voor 5.000 euro schade aan een grijze Audi A4 ontstaan. De bestuurster moest ter hoogte van de afslag naar het ziekenhuis uitwijken voor een tegemoetkomende automobilist. Daarbij reed ze tegen de stoeprand. De veroorzaker is doorgereden. De aanrijding is vermoedelijk door twee getuigen gezien. De politie komt graag met ze in contact.

Lathen

Tussen 4 oktober en 1 november is op het schoolplein van de Erna-de-Vries Schule in Lathen een klimtoestel beschadigd. Het speelattribuut was vanwege herstelwerkzaamheden afgesloten. Onbekende daders hebben de staalkabel waarmee het toestel vast stond vernield. De schade bedraagt 2.000 euro.