Jongen gewond bij steekincident Groningen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 13 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG EN BEWOLKT | ENKELE DROGE DAGEN

We hebben een rustig weekend voor de boeg, want vandaag is er maar een zwakke veranderlijke wind en morgen is er ook maar windkracht 3. Maar die zwakke wind geeft vandaag voor laaghangende bewolking en plaatselijk kan ook wat lichte regen of motregen vallen. Niet veel zon dus, en een maximumtemperatuur rond 9 graden.

Vanavond en vannacht kan het sterk nevelig of mistig worden, minimum rond 6 graden. Morgenochtend is het meestal nog bewolkt maar ’s middags breekt de zon door bij een matige noordoostenwind. Ook dan wordt het uiteindelijk 10 graden.

Na dit weekend zijn maandag en dinsdag rustige dagen met af en toe zon en kans op mist in de nacht en ochtend, middagtemperaturen rond 6 graden en minima rond 3 graden. Woensdag zal de wind draaien naar het westen en daarmee wordt het 8 tot 10 graden met veel bewolking en af en toe wat regen.