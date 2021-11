Groningse bibliotheken houden online Kahoot Quiz voor de jeugd

GRONINGEN – Kijk naar BiebLab Live, hét jeugdprogramma van de Groningse bibliotheken. Doe vanaf de bank of keukentafel mee aan de leukste activiteiten. Woensdag 24 november kan je om 15.00 uur tijdens BiebLab Live meedoen aan een Kahoot Quiz.



Kijk naar BiebLab, hét YouTube-kanaal van de Groningse bibliotheken. Woensdag 24 november spelen we een Kahoot Quiz over YouTube. Wat weet jij van Enzo Knol, Dylan Haegens of MeisjeDjamila? Test je kennis over bekende YouTubers en de best bekeken video’s.

In de uitzending geven we je de gamepin voor de Kahoot Quiz. De Quizmiddag van BiebLab Live begint om 15.00 uur en is live te volgen via youtube.com/bieblab.

Ingezonden