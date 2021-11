Knoalsters laten zich portretteren voor het kunstproject Inside Out van de Franse kunstenaar JR

STADSKANAAL – Vandaag kunnen inwoners van Stadskanaal zich laten portretteren voor het internationale community art project van de Franse kunstenaar JR.

In de afgelopen jaren heeft de Franse kunstenaar JR met het project Inside Out de grootste community-art-gallery van de wereld gerealiseerd. En deze galerie groeit nog steeds. Door middel van zijn fotocollagetechniek exposeert hij zijn kunst gratis op muren over de hele wereld. Inmiddels zijn ruim 400.000 mensen voor dit project geportretteerd, in maar liefst 138 landen.

Jean René, geboren in 1983, groeide op de regio Parijs. Hij heeft een beetje graffiti ervaring, maar heeft zich helemaal gespecialiseerd in de fotografie. Hij heeft zwart-witbeelden op papier als zijn signatuur. Zijn Inside Out project richt zich op anonieme mensen die zo gewoon zijn op straat. Deze naamloze mensen nemen bezit van gevels en muren, daken en vloeren in creatieve kunstprojecten. Reuzenportretten van ‘anonieme’ mensen afgedrukt in zwart-wit.

Het project Inside Out is een samenwerking met het Groninger Museum, waar deze winter en voorjaar werk te zien is van de JR (“JR: Chronicles”) en een tentoonstelling over graffiti in Groningen. In de stad Groningen krijgt vanaf november een aantal gevels tijdelijk een andere look: het Starck-Paviljoen van het Groninger Museum, een locatie in de wijk Vinkhuizen (Diamantlaan), een locatie van het Noorderpoort en op de wandpanelen bij het Stadhuis op de Grote Markt. Het Groninger Museum heeft stichting KunstwerkT NL uit Stadskanaal benaderd voor een samenwerkingsproject. Daar wordt de prominente gevel van de enorme Philips fabriekshal beplakt met ruim 200 gezichten van mensen uit Stadskanaal. De eigenaren van de Philips fabriekshal en stichting Makeport Mercurius werken mee aan dit project en ook kunstenaar JR is enthousiast over de locatie.

Kansen moet je grijpen!

“Waarom wij meedoen als KunstwerkT NL? Kunst bereikbaar maken voor iedereen is voor ons één van de belangrijkste doelen. Dit sluit naadloos aan op datgene wat de Franse kunstenaar JR wil bereiken met dit project. En dan krijg je deze kans om mee te doen aan het grootste wereldproject ooit, Inside Out, waarbij we onszelf tot kunst verheffen, waarbij de portretten van jou en mij onderdeel worden van een kunstwerk. Hoe gaaf is dat? We hebben geen seconde getwijfeld. Zo’n kans kunnen wij eenvoudigweg niet aan ons voorbij laten gaan”, aldus Ada Tolboom van KunstwerkT NL.

Vandaag is het Inside Out project in Stadskanaal. Burgemeester Klaas Sloots ging als één van de eersten op de foto. Belangstellenden die zich ook wilden portretteren konden zich vooraf melden op de Facebookpagina van KunstwerkT. Binnen een mum van tijd zaten alle tijdsblokken vol. Bij het Philipsgebouw lieten 240 personen zich vereeuwigen. De zwart-wit foto’s werden meteen op posterformaat afgedrukt en aan de gevel van het Philipsgebouw geplakt.

Foto’s: Hemmo Kuiper