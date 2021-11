Nog steeds te veel asielzoekers in de noodopvang Ter Apel

TER APEL – Er bevinden zich nog steeds te veel asielzoekers in de noodopvang in Ter Apel.

Vannacht verbleven er 375 asielzoekers in de noodopvang in Ter Apel, waarvan 330 in de zes paviljoens. Ook op andere dagen was het aantal asielzoekers dat in Ter Apel verbleef steeds ver boven de toegestane 2.000. Volgens burgemeester Jaap Velema waren er gedurende de afgelopen tijd drie nachten dat er minder dan 275 asielzoekers in de noodopvang verbleven, de rest van de dagen was het aantal hoger.

Velema noemt de toestand in Ter Apel onveranderlijk zorgelijk. Het COA heeft extra maatregelen genomen om de toestand beheersbaar te houden. Zo is er de hygiëne verbeterd, zijn er brandwachten ingesteld en is de beveiliging aangescherpt.

In de kwestie van de opvang van zogenaamde “veiligelanders” houdt de gemeente Westerwolde zich, evenals het azc Cranendonck in Budel, aan de afspraak om met ingang van 1 januari te stoppen met de pilot speciale sobere opvang voor asielzoekers uit veilige landen. Voor zover bekend heeft zich nog geen enkele gemeente gemeld die deze asielzoekers met weinig kans op een verblijfsstatus, apart wil opvangen.