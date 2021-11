Chanoeka viering in aangepaste vorm

BOURTANGE – Morgen vindt de Chanoeka viering in Bourtange in aangepaste vorm plaats.

Gisteren was de eerste dag van de Chanoeka. Dit Joodse feest duurt acht dagen en heet ook wel ‘feest der lichtjes’. Elke dag steken Joodse gelovigen in de menora, een speciale kandelaar, een kaars aan. Ze gedenken daarmee de bevrijding van hun heilige tempel in Jeruzalem en het wonder dat de kandelaar bij de herinwijding acht dagen lang bleef branden.

Zoals al ruim 30 jaar wordt ook in Bourtange Chanoeka gevierd. In verband met de huidige coronabeperkingen vindt het feest, evenals vorig jaar, in aangepaste vorm plaats. Het was de bedoeling dat Opperrabbijn Binyomin Jacobs om half vijf op het Marktplein de olielampjes in de Chanoeka-kandelaar zou aansteken en dat de aanwezigen na afloop in het Landshuys een broodje met koffie of thee zouden nuttigen.

Omdat horecagelegenheden de deuren om vijf uur moeten sluiten is het programma gewijzigd. De broodmaaltijd is een half uur vervroegd, er is geen dienst in de synagoge en bij de viering is maar een een beperkt aantal mensen aanwezig. De lampjes worden om vijf uur aangestoken. Dit is via een livestream te volgen.

Na afloop is de livestream ook terug te kijken.