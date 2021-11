BOURTANGE – In Bourtange brandde vanmorgen een graafmachine uit.



Vanmorgen tegen half tien werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een brand in een graafmachine aan de Zodenpandweg in Bourtange.

De brand gaf een flinke rookontwikkeling en dat was in de wijde omgeving te zien.

De oorzaak van de brand was nog niet bekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Foto’s: Geert Smit