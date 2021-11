Ziegler Brandweertechniek tekent raamcontract met VRHM voor het preventief en correctief onderhoud van ca. 67 brandweervoertuigen

WINSCHOTEN – Ziegler heeft de opdracht gekregen voor het preventief en correctief onderhoud van ca. 67 brandweervoertuigen van Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM). De raamovereenkomst is gesloten voor 5 jaar met de optie op 7 keer 1 jaar verlenging.

Naast alle tankautospuiten van verschillende opbouwers gaat Ziegler ook de hulpverleningsvoertuigen, logistieke voertuigen, haakarmvoertuigen, lesvoertuigen, schuimblusvoertuigen en personeels- materiaalwagens onderhouden en keuren. Het betreft hier een all-in onderhoudsconcept. Dit houdt in dat Ziegler naast het onderhoud aan het brandweergedeelte ook de dealers aanstuurt voor onderhoud aan het basischassis.

Ziegler Brandweertechniek waarvan de hoofd servicevestiging is gevestigd in Winschoten heeft daarnaast ook servicevestigingen in Breda en Eindhoven.

‘’Wij zijn ontzettend blij dat Ziegler de reeds bestaande goede samenwerking met Veiligheidsregio Hollands-Midden kan doorzetten. Om nu een groot gedeelte van de zwaardere voertuigen van VRHM te mogen onderhouden maakt ons trots. Wij kijken uit naar een goede samenwerking en zullen streven naar een zo betrouwbaar mogelijk wagenpark voor VRHM’’, zegt Mélarno Kraan, accountmanager After Sales bij Ziegler Brandweertechniek.

Veiligheidsregio Hollands-Midden

De VRHM bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden.

De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden. De taken van de VRHM zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Brandweer Hollands-Midden handelt op jaarbasis ongeveer 8.000 meldingen af. De helft van het aantal incidentmeldingen is afkomstig uit het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en Bollenstreek.

