Camping Noorderloo en Camping Wedderbergen in lijst ANWB Top camping 2022

VRIESCHELOO, WEDDERBERGEN – Camping Noorderloo aan de Dorpsstraat in Vriescheloo en Camping Wedderbergen staan in de lijst ANWB Top camping 2022.

De ANWB heeft de lijst met Nederlandse en Europese campingsterren voor 2022 bekendgemaakt. Maar liefst 141 campings in Europa en 63 campings in Nederland hebben de maximale score van vijf sterren gekregen en daarmee is Nederland opnieuw koploper. In de lijst staan 56 grote en middelgrote topcampings. Zij mogen de titel ANWB Top camping 2022 voeren.

De ANWB introduceert dit jaar groene sterren voor de kleine campings. Een sterrenclassificatie voor de kleine campings. Binnen deze categorie krijgen zeven Nederlandse campings de maximale score van vijf sterren. Zij ontvangen het predicaat ANWB Top Kleine camping 2022. In deze nieuwe categorie wegen faciliteiten die nauwelijks aanwezig zijn op kleine campings niet meer mee en krijgen rust en privacy juist wel punten. Zo ontstaat een beoordeling die meer recht doet aan de sfeer op een kleine camping.

Camping Vorrelveen (Beilen), De Nesse (Limmen), De Bocht (Oirschot), Lentemaheerd (Uithuizermeeden), Noorderloo (Vriescheloo) , Boogaard (Zoutelande) en Hofstede Elzenoord (Vrouwenpolder) zijn de Top Kleine campings voor 2022 in Nederland.

Grote en middelgrote campings zijn al jaren te herkennen aan de traditionele gele sterren. Deze topcampings scoren hoog door veel faciliteiten van uitstekende kwaliteit. Nieuwkomers binnen deze categorie zijn camping Wedderbergen (Wedde), familiecamping De Belten (Rheeze), vakantiepark Eiland van Maurik (Maurik), Ardoer camping & villapark De Paardekeerk (Kortgene).

Onafhankelijke inspecties

Als enige partij in Nederland voert de ANWB volledig onafhankelijke campinginspecties uit in Europa. De score van een camping wordt weergegeven in sterren. Campings kunnen maximaal vijf sterren ontvangen. De ANWB campinginspecteurs beoordelen het sanitair, terrein, zwemmen, recreatie, eten en drinken. Omdat veel kampeerders het sanitair belangrijk vinden telt dit zwaarder mee in de eindscore. Campings met drie sterren of meer mogen zichzelf ANWB Erkende camping of ANWB Erkende Kleine camping noemen.

De geïnspecteerde ANWB-campings zijn te vinden op www.anwbcamping.nl. Ook zijn de campinggidsen Erkende campings 2022 en Kleine campings 2022 vanaf respectievelijk januari en februari in de winkel en via anwb.nl te krijgen.

