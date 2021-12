Scholengemeenschap Winkler Prins toert door de regio

VEENDAM – Deze week brengt scholengemeenschap Winkler Prins honderden informatiepakketjes rond bij basisscholen in de regio. Met de inhoud kunnen leerlingen uit groep 8 zich voorbereiden op het open huis van Winkler Prins op 26 januari.

“Een nieuwe school kiezen is altijd spannend,” vertelt Ineke Jager. “Uit ervaring weten we dat de meeste leerlingen uit Veendam en omstreken voor Winkler Prins kiezen. Onze school staat goed bekend, is voor velen dichtbij én het is fijn om naar dezelfde school te gaan als je vriendjes en vriendinnetjes. Toch vinden we het belangrijk om leerlingen en hun ouders goed te informeren. Zodat het vertrouwd voelt als ze na de zomervakantie bij ons in de brugklas starten.”

Veel leerlingen kennen de school al een beetje, bijvoorbeeld door de technieklessen van TechforFun of omdat ze meedoen aan de WP Indoor Soccer competitie. “Verder organiseren we een open huis, dit jaar op woensdag 26 januari, en komen de groepen 8 begin maart op school een dagje proefdraaien. Dan ervaren ze echt hoe het is om in de brugklas te zitten.”

Ineke hoopt dat het open huis dit jaar gewoon door kan gaan en niet online hoeft, zoals vorig jaar. “De reacties op het online open huis waren positief. Maar het is toch leuker om ‘in het echt’ door ons splinternieuwe brugklasgebouw te lopen, en met docenten en leerlingen te praten. Met de inhoud van het informatiepakketje dat we tijdens de tour uitdelen, krijgen ze vast een voorproefje.”

Ingezonden