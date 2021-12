Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje rondom het Pagedal en het Vledderbos

STADSKANAAL – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling Rondom het Pagedal en het Vledderbos . Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandeling Rondom Pagedal en Vledderbos woensdagmorgen 15//12/2021.

Start parkeerplaats Onstwedderweg te Stadskanaal. Droog weer ,heerlijk wandelweer, het lijkt wel geen winter eerder voorjaar met 9 graden. 3 Groepen wandelaars, men had de keuze om een route van 8 of 10 km te lopen.

Deze route is opnieuw uitgezet door Westerwolde Wandelpad, dus een mooie gelegenheid om deze te wandelen.

De route: rond het recreatiepark Pagedal met vele schelpenpaden en al wandelend over een grote berg, op en afwaarts en langs kunstwerk de Poggeline. Over de Rode Loper en zigzag lopende over de vele slingerpaadjes langs een grote vijver door het Vledderbos. Langs de beek “het Pagediep” ook wel het “kikkerdiep” genoemd. Daarna weer over N34 terug het naar eindpunt.

Wetenswaardigheden:

Pagedal: De naam van het recreatiegebied, het Pagedal, is ontleend aan het riviertje Pagediep dat bij Onstwedde uitmondt in de Mussel Aa. De oorspronkelijke streektaalnaam luidde (en luidt) Poggedaip die verwijst naar de vele kikkers die er voorkwamen. Een pogge is een kikker of een pad. De merkwaardige overzetting van de eigenlijke naam naar Pagediep veroorzaakt veelvuldig verwarring in de uitspraak van de naam: Page wordt uitgesproken met een harde g.

Poggelinie: In het Pagedal staat een kunstwerk van de beeldend kunstenaar Christine Chiffrun, de Poggelinie (zie afbeelding), dat verwijst naar de betekenis van de naam Pagedal. Het werk wijst in de richting van de loop van het Pagediep van Stadskanaal naar Onstwedde.

De Rode Loper (gerealiseerd in 1998):

Fiets en wandelbrug over de N366. De Rode tuibrug(De rode Loper) voor fietsers en voetgangers, die het A.G. Wilvervanckkanaal en de N336 overspant, verbonden met het Vledderbos.

De Rode loper brug is een tuibrug of (tui)kabelbrug is een type brug met een of meerdere pijlers waarbij aan elke pijler een stuk brugdek door middel van kabels (de trekkers of tuikabels) opgehangen is.

Ja en toch een dingetje, waar komt de naam Rode Loper vandaan of wie heeft dit bedacht.? Nou dat vindt je maar zo niet. Ook niet via sociaal media. Toch kreeg ik aan het eind van de wandeling nog wat info hierover van de wandelaar komende uit Stadskanaal. Het schijnt bij een prijsvraag van de Rode Loper, dat een jonge inwoner van17 jaar de brug heeft ontworpen en de naam bedacht.

En nog een anekdote van een wandelaar om niet te vergeten: Rotterdam heeft zijn Erasmusbrug en Stadskanaal heeft zijn Rode Loper brug.

Vledderbos: De naam Vledder (fledder) of vlier duidt op moerasgrond of moerassig weiland. De Vledderbos leidt je langs een lapjesdeken van jonge bossen en veenkoloniën in de Kanaalstreek. Met mooie lanen, slingerpaadjes en een grote vijver.

Deze route maakt deel uit van Westerwolde wandelen route 19 Rode Loper. https://westerwolde.groningen.nl/wandelen/wandelroutes/westerwolderoute-1

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Henny van Huizen en Greetje Dümmer. Klik HIER voor alle foto’s.

Wandelcoaches: Willemijn Ahlers, Andrea Weits, Jan Meijer en Ooldrik Modderman.