Melkveehouders FrieslandCampina trakteren op warme Chocomel met slagroom

REGIO – Voorafgaand aan de kerstperiode gaan leden-melkveehouders van FrieslandCampina op 17 december op bezoek bij 250 verzorgingstehuizen in heel Nederland en trakteren ruim 30.000 bewoners en hun verzorgers op warme Chocomel met slagroom.

“Zo’n traktatie is een van de lichtpuntjes in deze donkere dagen”, aldus melkveehoudster Ilonka Haamberg. Zij deelde afgelopen dinsdag Chocomel uit in een verzorgingstehuis in Denekamp. Vandaag gaan er leden-melkveehouders in heel Nederland op pad, van Zuid-Limburg tot aan Texel.

Van lokaal initiatief tot landelijke actie

Vier jaar geleden organiseerde melkveehouder Edwin Sengers een kerstdiner voor eenzame ouderen op zijn boerderij in Wijchen. Ondanks het succes viel het Edwin op dat er een groep miste aan tafel, de ouderen die niet meer zo mobiel zijn. En dus kwam er een nieuw initiatief: boeren uit de regio gingen zélf in de periode voor kerst op bezoek bij verzorgingstehuizen. Geënthousiasmeerd door de vele positieve reacties is het initiatief inmiddels uitgegroeid tot een landelijke activiteit waarbij melkveehouders dit jaar voor de derde keer op pad gaan om ouderen een glimlach op het gezicht te bezorgen.

Met de trekker op pad

“Een paar dagen per week werk ik hier als verzorgende”, aldus Ilonka Haamberg. “Ook al zijn er in de kerstperiode 2021 iets minder strenge maatregelen dan afgelopen jaar, uit ervaring weet ik dat ieder lichtpuntje welkom is.” En een lichtpuntje is de traktatie en de extra aandacht zeker. “Dit is zo’n mooi gebaar. Warme Chocomel met slagroom is bij ons een geliefd drankje. We gaan er met zijn allen even gezellig voor zitten binnen. Merry Christmas!”, aldus een van de bewoners.

Ilonka ging afgelopen jaar met haar gezin met de grote trekker naar de bewoners, dit jaar hadden de kinderen hun eigen trekkers en bakfiets mee. Met hun overall aan, Chocomelmuts op en de bakken goed gevuld met pakken Chocomel en bussen Campina-slagroom reden ze de bewoners tegemoet, “Hopelijk mogen we in 2022 weer binnen gezellig samen met de bewoners warme Chocomel drinken en een praatje met ze te maken. Gelukkig vond iedereen het in deze vorm ook erg leuk.”

