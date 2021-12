DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Leer

Bij een ongeval op de A31 bij Leer is gistermiddag een 24 jarige vrouw uit Rheiderland gewond geraakt. De vrouw remde om vanaf de A31 rechtsaf de Heisfelder Straße in te slaan. Dit werd te laat opgemerkt door een achter haar rijdende 36 jarige Nederlander. Hij reed frontaal achter op de auto van zijn voorganger. De vrouw is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Beide auto’s raakten beschadigd, maar hoefden niet te worden afgesleept.

Haren

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat op 20 november tussen 11.30 en 12.15 uur op de In De Leegte in Haren plaats vond. Daar werd een langs de kant van de weg geparkeerde Volvo XC aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Tussen 23 en 24 december is op een parkeerplaats aan de Bischof-Demann-Straße in Haren een geparkeerde zwarte VW Golf aangereden. Hierbij ontstond voor 500 euro schade. De veroorzaker is doorgereden.

Kluse

Tussen maandagavond zeven uur en dinsdagochtend acht uur zijn aan twee hutten aan de von der Ahlener Straße, bij de oude vertakking van de Eems, bij Kluse vernielingen gepleegd. Van de hutten werden planken losgetrokken. De schade bedraagt 1.000 euro. Volgens getuigen worden de hutten door jongeren gebruikt om samen te gaan zitten drinken. Ze verplaatsen zich o.a. op een gele scooter en een zwarte of grijze Kia os Toyota. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de vernielingen de politie van Papenburg te bellen.

Foto: Politie Papenburg