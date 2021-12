Mensen uit 1989 en 1990 uitgenodigd voor boostervaccinatie

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 31 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG ENKELE BUIEN | NA HET WEEKEND KOUDER

Het is vandaag extreem zacht begonnen met een temperatuur rond 13 graden en kouder is het vannacht ook niet geweest. Vanmiddag is de temperatuur zo’n 11 á 12 graden en daarbij is er veel bewolking. In de loop van de middag is er vanuit het westen ook wat regen te verwachten. De wind waait net als gisteren uit het zuidwesten en is ook weer matig met windkracht tot 3 tot 4.

De Nieuwjaarsnacht is droog met een matige westelijke wind en een minimum rond 9 graden. Overdag wordt het morgen een graad of 12 en dan is er een matige zuidenwind. Het weer is morgen ook heel prettig met brede opklaringen en enkele wolkenvelden.

Het is morgen dus ook droog, maar zondag is dat weer anders want dan komt een kleine storing over de Noordzee langs de Wadden. En dat geeft ook bij ons af en toe een paar buien. Maximumtemperatuur zondag 11 graden. Na het weekend is de maandag nog een relatief zachte dag met 9 graden en enkele buien, daarna wordt het kouder met 5 tot 7 graden, kans op nachtvorst, en mogelijk ook een winterse bui.