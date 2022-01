Geen grote brandweerincidenten bij drukke nieuwjaarsnacht in Groningen

GRONINGEN – Net zoals afgelopen jaarwisseling, is de brandweer ook dit jaar gealarmeerd voor veel buitenbranden. Grote brandweerincidenten hebben zich deze jaarwisseling niet voorgedaan. Het was door de hoeveelheid brandjes echter een drukke nacht, ondanks het vuurwerkverbod.

25 van de 39 posten ingezet op oudejaarsdag en in de nacht van oud en nieuw

Door de hele provincie Groningen ging het in de meeste gevallen om buitenbranden. Het aantal meldingen is vergelijkbaar met afgelopen jaar. Brand in de spouwmuur van een woning in Hoogezand zorgde ervoor dat de brandweer sloop- en breekwerkzaamheden moest uitvoeren. Door een snelle inzet van de ploegen bleef daar de schade beperkt. Daarnaast is in de oudejaarsnacht een windturbine in de buurt van Uithuizen in brand gevlogen. De hoogwerker van Delfzijl werd gealarmeerd, maar kon niets anders dan toekijken. De windturbine is veilig gesteld en heeft men gecontroleerd laten uitbranden.

Geweld tegen brandweerpersoneel

Wij hebben in de oudejaarsnacht ons werk goed kunnen doen omdat de politie in sommige gevallen zorgde voor de veiligheid van het brandweerpersoneel. De brandweerlieden uit de provincie hebben zich, mede door politie-inzet, in de meeste gevallen niet bedreigd gevoeld.

De brandweer blust niet alle buitenbranden

Als een buitenbrand klein is en geen overlast veroorzaakt, kiest de brandweer ervoor om het brandje niet te blussen tijdens oud en nieuw. De grootte van een brand, mogelijke schade voor de omgeving en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten zijn voor de brandweer redenen om een buitenbrand te blussen. Denk daarbij aan: vliegvuur, schade aan het wegdek of het blokkeren van kruisingen.

Multi-surveillance team ook dit jaar weer ingezet in Stad

Ook dit jaar hebben wij een multi-surveillance team (MST) ingezet in de stad Groningen. In het MST zit een collega van brandweer en politie. Zij rijden meldingen van buitenbranden langs en bepalen samen de ernst van de brand. Het MST heeft 25 keer vastgesteld dat de buitenbrand een gevaar voor de omgeving vormde en hebben daarop actie ondernomen.

Bron: Brandweer Groningen