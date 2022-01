Auto met fotograaf Mazzelmoaze gestrand in Zweden

WINSCHOTEN, REGIO – Vorige week zaterdag zijn zo’n 100 barrels vertrokken voor een rondje Botnische Golf.

Zaterdagmorgen, 8 januari, zijn zo’n 100 barrels vertrokken voor een grensverleggende winter barrel tour door Noord Europa. Acht dagen gaan ze in een auto, ouder dan 20 jaar, raggen over steile hellingen en bergpaden, door barre kou en sneeuwlandschappen. Tijdens de Barrel Challenge krijgen de ruim 220 deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’, een reeks van knotsgekke opdrachten die punten opleveren. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden. Dit alles wordt weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep uit Winschoten.

De Volvo, waarin onder anderen fotograaf Mazzelmoaze zit, is gestrand. Zij kwamen vannacht om 24.00 uur in hun hotel in Örebro aan. Maar zoals Johan Cruijff eens zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel”, ze zagen wel het noorderlicht!

Het is de vraag of ze vandaag op tijd bij de ferry in Trelleborg zijn om de oversteek naar Travemunde te maken. Ook de andere Volvo van het team kampt met problemen. Mogelijk dat Mazzelmoaze en Rob Zweep met de trein naar Trelleborg gaan. Nu maar duimen dat ze op tijd aankomen!

Foto’s ingezonden door Mazzelmoaze

Meer foto’s vindt u HIER.